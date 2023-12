Perla Fatero y Greta Rossetti: Una alianza inesperada – Gran Hermano 2023

Mirko Bienvenido al estudio, aquí, Alfonso Signorini El chico invita a una comparación con las dos ex novias: greta Y Perla. Desde la salida del empresario, los dos parecen haber formado un vínculo inusual.

Los concursantes son convocados al Juego del Misterio para ver juntos los momentos posteriores a la eliminación de Mirko del juego. Ambos no esperaban que fuera él quien abandonara la Cámara de Representantes, pero no ocultaron su decepción por algunas de las posiciones del ex competidor.

Ambos, luego de ver salir al niño, comenzaron a pensar en las palabras que Mirko les había dirigido a ambos, quienes estaban convencidos de que veían acercarse al niño, pero en realidad tenía el mismo comportamiento hacia ambos. . “Pensé que me estaba mirando y que estaba celoso, pero también te hizo eso a ti”. Perla dice, mientras Greta argumenta: “Él no puede enamorarse de ustedes dos”.

El abrazo propició un nuevo comienzo entre ambos, el verdadero comienzo de su aventura sin Mirko presente.

Según Greta, al chico no le agradan ambos, en el fondo conoce sus sentimientos hacia quienquiera que viva, mientras que según Perla, no es necesario que ella sea la elección de Mirko, si es que tenemos que hablar de ello. Elección en absoluto. Si en el pasado consideraba al empresario el hombre de su vida, hoy la competidora dice que está segura de que no puede tener una relación con él.

Mirko asegura que el abrazo entre ambos fue falso y no esperaba las consideraciones que escuchó: “Me dio pena escucharte hablar de mí cuando salí, como gente madura hubiera sido mejor hacer eso cuando era adentro.” El chico tronó.

“No vine a Gran Hermano para tomar una decisión, ustedes dos vinieron a arruinar mi viaje”. Acusa a Mirko, quien también se defiende de las acusaciones hechas por ambos, a saber: que les dijo las mismas cosas a ambos. El ex rival explica que no quiere lastimar a ninguno de los dos y por eso intentó ser cariñoso de la misma manera.

Perla fue la primera en responder, y explicó que el abrazo nació de manera espontánea luego de una discusión honesta: “Ella me dijo cosas que yo no sabía”. Compartiendo los pensamientos expresados ​​por su compañera de cuarto, Greta agrega que lamenta que Mirko fuera quien se perdiera esta experiencia: “Cualquiera podría haber estado en problemas en tu lugar”.

“Ninguno de ellos se puso jamás en mi lugar, ni entendieron que yo estaba teniendo dificultades”. Ella acusa al competidor, pero Birla no está de acuerdo y dice: “Muchas veces me encerraba en el baño y lloraba, dejando ciertas situaciones para no sufrir”.

El empresario sigue defendiéndose, por lo que Alfonso Signorini les pregunta: “¿Alguno de ellos saldrá de casa por respeto a Mirko?”

Perla confía en que no, mientras que Greta duda más, pero Mirko cree que estas respuestas no cambian su forma de pensar.

El enfrentamiento no ha terminado y en las próximas horas se producirá un cara a cara directo con Birla.