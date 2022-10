No solo Allegri: Todos son culpables en la Juventus

Vergüenza, liberación, resignación: temas de tendencia que acompañanAmargo despertar para los hinchas de la Juventus A raíz deAl Mahin Ko con el Maccabi Representan la forma del fútbol. Momento más bajo en la era Agnelli. Hoy no falta nadie en el muelle. El presidente no se lo pierde Poniendo la cara después de la derrota Pero sufre de una gestión muy confusa y contradictoria desde hace al menos tres temporadas. compañía mantenerlo Administre eso mientras gasta sumas astronómicas Construyó un equipo desequilibrado, inconsistente e incompleto: compró mal y probablemente vendió peor. Obviamente hay el mismo equipo, Vacío, desmotivado, turbulento, matemáticamente desprevenida: corre más bajo que sus oponentes y comete errores técnicos de las ligas menores, a diferencia de los campeones. Luego está la obra de arte, allí Allegri es donde convergen todas las acciones, el catalizador de toda crítica, el principal culpable, la víctima sacrificada en el altar de las frustraciones en blanco y negro. La retirada (punitiva para unos, desmedida para otros) ya puede solucionar algo en este lío administrativo y deportivo. Que el derbi en cambio pueda decidir lo que queda de Una temporada ya parcialmente hackeada Más bien es un hecho porque si Agnelli -todavía caliente- descarta toda premisa de exención y si el mismo Allegri hubiera hecho lo mismo con la idea de la resignación, ¿cómo se podría imaginar continuar sin convulsiones y cambios si Turín ¿No hubo la reacción esperada y esperada? En resumen, estamos en la sala del consejo pero es de esperar un veredicto, es necesario: el horizonte señalado por Agnelli está muy lejos en el espacio y en el tiempo. Se acabó la Champions League, salvo milagros. Me fue tan mal De hecho, nunca fue algo malo: tres derrotas en cuatro partidos en la ronda preliminar son únicas y una desgracia en la historia de la Juventus. Casi el campeonato: los diez puntos que nos separan del Napoli y los siete equipos de arriba es un gran escollo en la palabra Scudetto, y hoy no se puede pronunciar ni en Continassa. Sin embargo, todavía hay mucho que ofrecer: hablar de la Liga Europea y de clasificarse para la Champions te puede hacer levantar la nariz, pero aún quedan objetivos potenciales, secundarios pero posibles, y sobre todo vitales. Se puede acceder siempre y cuando deje de alcanzarlo.. Por respeto a quienes hoy sienten las palabras “vergüenza, excusa, resignación” como una herida abierta y sangrante.