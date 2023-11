Ahora está abajo con la Juve Next Gen Il Tirreno

Lucas. Spall Lucchese, el desafío sin fin. Los 90 minutos del tercer partido en pocas semanas no fueron suficientes para determinar el ganador entre Este y los rossoneri. Fue necesaria la prórroga: en el minuto 102, Rizzo Peña pudo aprovechar un rebote de Del Favreau sobre un campo anegado. Poco después, Magnaghi dobla su apuesta. Avanzamos. Pero volvamos al principio.

Después del partido de dos partes del torneo (el partido fue interrumpido por imposibilidad de jugar y luego se reanudó), que acabó en empate (2-2) también ayer por la noche en el estadio de Mezzeh, en un partido apto para la ronda de copa. Italia, los dos eternos rivales se enfrentaron en armas y fue necesaria la prórroga para determinar el ganador. Los dos entrenadores aprovecharon para dar espacio a los que han jugado menos hasta ahora, también porque el interés de ambos clubes se centra principalmente en el campeonato y no en la copa (quien pase se encontrará con la Juventus de la próxima generación).

El primero en ponerse peligroso fue Lucchesi, que inquietó a la defensa este en el minuto seis con un disparo cruzado de Gaucher que despejó Beda. Hay pocas emociones en una noche fría y lluviosa, para sentir otra emoción que no sea la causada por el frío hay que esperar hasta el minuto 32, cuando los locales reclaman un penalti en el área sobre Saiani, pero el árbitro dice que puede continuar. Poco después Orvi y Yeboah lo intentaron de nuevo pero no lograron dar en el blanco. Un minuto después del tiempo de descuento, una primera parte sin oportunidades llegó a su fin, y de vuelta en el campo la música no cambió mucho incluso con el torbellino de sustituciones. En el minuto 47, gran oportunidad para los rossoneri: tras una escapada solitaria, Rizzo Pena entra al área y envía un centro por la izquierda. Una diagonal pasó silbando el poste de Del Favero y se fue al fondo. Los visitantes seguían siendo peligrosos unos minutos más tarde cuando Yeboah disparó contundentemente desde dos metros pero Del Favero bloqueó un saque de esquina. Es el mejor momento de los rossoneri: en el minuto 62, el disparo central de Djibril finaliza pero el disparo se desvía en saque de esquina: una bandada libera a Di María para disparar. Alta conclusión. Cinco minutos después, otro centro desde la banda derecha de Quirini y Sueva cabeceó, desafiando con fiereza a Del Favero. Los rossoneri tuvieron una gran última oportunidad en el minuto 82, cuando Gaucher recuperó el balón en el centro del campo y disparó desde 20 metros con el pie derecho que pegó en el larguero. Después de tres minutos de tiempo añadido pasamos a la prórroga. Aquí los rossoneri finalmente pudieron tomar la iniciativa. En el minuto 102, Gaucher volvió a disparar un disparo que fue bloqueado por Del Favero, pero Rizzo Peña fue el más rápido en llegar y se adelantó. Es el gol que avanza a la siguiente ronda, porque el SPAL no tiene la fuerza necesaria para igualar el marcador y poco después se vio expuesto a un segundo gol de Magnaghi, que aprovechó un contragolpe de Djibril y batió tranquilamente al portero contrario. . Ahora los rossoneri se enfrentarán a la Juve Next Gen en la siguiente ronda de la copa. a

© Todos los derechos reservados