Hora del Scudetto. el Nápoles por Luciano Spallettitras no sumar punto de partido en casa ante el Salernitana el domingo, tiene una oportunidad esta noche a partir de las 20.45 Para lograr oficialmente un objetivo esperado en 33 años, el tercer título de campeón italiano: En el aplazamiento de la trigésima tercera jornada de la Premier League italianaen el Dacia Arena de Udine, bastaría un punto, y por tanto también un empate Udinese por andres preciso, para ganar el campeonato matemáticamente, llegando a +16 sobre Lazio II a cinco carreras del final y alcanzando los 80 puntos. Anticipación febril tanto en la localidad friulana, donde llegaron en éxodo más de 10.000 hinchas del Napoli, como en el Nápoles de Maradona, llenos para ver el inicio de una fiesta que no se veía desde 1990 frente a las pantallas gigantes. El Napoli ha bajado el ritmo en los últimos días, ganando solo dos veces en sus últimos cinco partidos, mientras que el Udinese, ya a salvo, quiere aguarle la fiesta a los azzurri, que despidieron a la dupla dorada de Osimhen-Kvaratskylia, 21 y 12 goles, respectivamente , hasta ahora.

Estadísticas y antecedentes – El Napoli ha ganado 12 de sus últimos 13 partidos con el Udinese en la Serie A (1E) y ha marcado al menos dos goles en los últimos seis partidos de liga contra el Friulian. La última victoria en casa del Udinese ante el Napoli en la Serie A se remonta al 3 de abril de 2016, con Luigi Di Canio en el banquillo (3-1 con dos goles de Bruno Fernandes y goles de Thero, mientras que Higuaín marcó para los Azzurri) -de cinco Campani gana entonces. Y empató (1-1 en diciembre de 2019). En la tricolor del año pasado (1989/90), el Napoli ganó por poco la ida ante el Udinese en casa (1-0) y luego empató el partido de vuelta en el Udine (2-2, con goles de Maradona y Corradini para el Campania, D. Vitesse y Matti para Friuli). Al final de este partido, el Napoli podría coronarse matemáticamente campeón de Italia a falta de cinco jornadas: solo dos equipos han triunfado en su era de los tres puntos hasta el momento (Juventus 2018/19 e Inter 2006/07). Luciano Spalletti, que tiene 117 asientos en la Serie A en su carrera al frente del Udinese, a la edad de 64 años y 58 días, el jueves 4 de mayo podría convertirse en el entrenador de mayor edad en ganar la Serie A en una jornada. Las últimas cinco derrotas ligueras del Udinese han sido todas fuera de casa: los friulanos no pierden en casa en la Serie A desde el 15 de enero ante el Bologna, y esta temporada han ganado en el Dacia Arena a los tres equipos a los que se han enfrentado en lo que va de Liga. Los seis primeros de la clasificación actual (Inter, Milán y Roma). Napoli ha ganado todos sus últimos ocho partidos de liga fuera de casa y no ha encajado un gol en siete de estos: solo una vez en su historia los Azzurri lograron nueve victorias seguidas en la Serie A, pero entre dos goles. Campeonatos (con vigencia entre abril y octubre de 2017). Lazar Samardzic, que anotó en el partido de ida a Maradona, puede estar involucrado en 10 goles en esta liga (cinco goles y cuatro asistencias hasta ahora): será el jugador más joven en esta liga en hacerlo (Hojlund también tiene nueve goles) . Un claro momento de declive para Khavisha Kvaratskhelia, que desde principios de abril es el jugador del Napoli que más minutos ha disputado en todas las competiciones (552) sin participar en ningún gol (cero entre goles y asistencias). Victor Osimhen, que no marcó en sus últimos tres partidos en la liga italiana y no estuvo cuatro partidos seguidos sin marcar en este torneo, marcó cuatro goles en los cuatro partidos del torneo que disputó ante el Udinese (sólo ante la Sampdoria, cinco goles, y anotó más goles).

Alineaciones oficiales:

Odense (3-5-1-1): Silvestri; Picao, Bigol y Pérez; Ihezoe, Samardzic, Wallace, Loveric, Odoji; Pereira. Nestorovsky.

Nápoles (4-3-3): Merritt, Di Lorenzo, Rahmani, Kim, Oliveira, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.