EN VIVO, un penalti para el Napoli gracias a la mano del Var. Madera

53′ Falta mala de Álvarez sobre Lobotka, se da una amonestación

El director eslovaco fallece con un bonito cambio de ritmo a Álvarez, que le pone el juego de palabras: falta y amarilla para el mexicano. En desarrollos de castigo, Ndombele intenta desde lejos, sin enmarcar el gol

49′ Gol del Ajax con Klassen. Problemas para Anguise, entra Ndombele. Osimhen también en el campo

Ajax reabre el partido: pase cruzado por izquierda y gran ruptura para davy clase En el centro de la caja: golpea a Merritt. Mientras tanto, Anguisa es dada de alta por lesión, e ingresa Ndombele. Problemas en la pierna derecha del camerunés. También se revisa a sí mismo Osimeno: Sale Raspadori. Aplausos de Maradona para el delantero nigeriano.

46′ – Comienza la recuperación, Osimhen comienza a calentar

Arranca el segundo tiempo en Maradona. Veremos si Ajax puede volver al juego. La escuadra de Schroeder se desvaneció poco a poco en la primera parte tras un buen comienzo. Mientras tanto en Nápoles empezó a calentar Víctor Osimhen

45’+2′: Finalizó la primera parte: Napoli – Ajax 2-0

Terminó la primera parte del partido: Napoli gana 2-0 Él controla el juego. Aplausos de Maradona.

33′ – Sánchez amonestado, falta sobre imparable Kaffa

Segunda tarjeta amarilla del Ajax. Sánchez pasa por un túnel de infieles, lo echa y acaba en el libro de los malos.

27′ Ajax Taylor advirtió

primera tarjeta amarilla Del partido Taylor del Ajax, por pisoteo a Lobotka.

16′ – Napoli doblete con Rasbadore

2-0 del Nápoles con Rasbadori. Todavía gran infiel por la derecha, se la pasa a Raspaduri que pega fuerte y encuentra el doblete. Espectáculo en Maradona.

14′ – Solo kudos en el área ruge fuerte tirando hacia un costado

Ajax de nuevo con Kudos Lo que saca un lado malo: se encuentra solo en la zona. Al girar al frente se desata Kvaratskhelia, luego el balón llega al otro lado a Lozano, quien levanta el larguero izquierdo.

9′ – Derecha Bergwijn, Tramo Merritt

Ajax reacciona a un desvío a la derecha de Bergwijn, Merritt se estira y logra llegar. Entonces Berghuis cero el balón al borde del poste desde la derecha.

3′ – Napoli se adelanta a Lozano

Uno – dos con Zelensky, cabezazo de Lozano Para subir por encima del portero en la esquina más alejada. ¡Nápoles inmediatamente!

Napoli – Ajax: saque inicial para los Azzurri

Arrancó el Napoli-Ajax Frente a 53 mil espectadores. El grito de ‘campeones’ que brotó de la grada a la hora del himno siempre es único.

Giuntoli: “Estoy bien en Nápoles, no voy a cambiar”

El director deportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, habló con Sky Sports: “Estoy bien aquí en Nápoles y no pretendo cambiar el ambiente. Tengo una excelente relación con la familia De Laurentiis”. Entonces otra vez: “Estamos orgullosos de haber sido subestimados durante muchos años, incluso el fútbol italiano. Pero sabemos jugar al fútbol y hemos utilizado los pocos recursos disponibles. Esta noche podemos golpear la portería y luego administrar nuestras fuerzas, pero será difícil”. juego.” Acerca de Osimin: “Cada año tratamos de mejorar el equipo, a veces no lo conseguimos. Nuestro objetivo era dar diferentes alternativas al entrenador (Raspadori y Simeone ed). Tratamos de hacer pocas pero significativas operaciones. En Italia hay mucha táctica y los que vienen de fuera necesitan estabilidad, pero se nos da bien esperar a nuestros jugadores”.

Zeman: “¿Juventus y Napoli? No hay comparación”

Zdenek Zeman habló en Kiss Kiss Napoli: “Ver al Napoli Spalletti es mejor que al Juventus Allegri: no hay comparación. Esperamos que logren el mismo resultado con el Ajax que con el Amsterdam y luego lleguen lo más lejos que puedan. ¿Campeonato? No deben dormir, sucedió en el pasado. ¿Kvaratskhelia? “Es excelente y lo está haciendo bien. Osimhen Está más en el contraataque, mientras que con Raspadori el equipo juega más cerca y más corto. Giacomo me recuerda un poco a Baiano en Foggia, se sacrifica mucho por el equipo. Lobotka ha progresado mucho, tal vez antes de que la explotaran gravemente. No tiene un gran encabezado, pero Otros deberían pensarlo”.

Napoli – Ajax: Alineaciones oficiales, jugando Oliveira y Juan Jesús

Nápoles (4-3-3): Merritt, DeLorenzo, Kim, Juan Jesús, Oliveira; Anguise, Lobotka, Zelensky; Lozano, Raspaduri, Kvaratskhelia. Bandadas de Spalletti. Disponible: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Osimhen, Politano, Simeone. READ Calcio Catania, finalizado - lasiciliaweb

Ajax (4-3-3): Semana Santa; Sánchez, madera, ciego, bajo; Clasen, Álvarez, Taylor; Bergwis, Codos, Bergwijn. rebaños Schroeder. Disponible: Stekelenburg, Gorter, Wijendal, Proby, Ocampos, Luca, Grealish, Bass, Rieger, Magalan, Conceicao.

Nápoles: Osimhen está de vuelta, Rahmani está ausente

En Nápoles, el delantero nigeriano Victor Osimhen regresa al equipo después de un tiempo. Pero Spalletti pierde al defensor Rahmani, quien regresará al campo en enero después de la Copa del Mundo.

Napoli vs Ajax por la clasificación a los octavos de final

Spalletti busca una cuarta victoria consecutiva En el grupo de la Champions, lo que significa la clasificación deportiva para los octavos de final (de hecho, un empate es suficiente) y alejar al Liverpool del primer puesto. En el partido de ida, en Ámsterdam, 6-1 napolitanos.

