FCIN1908 - Barcelona, ​​Xavi: "No merecemos seguir en CL. Inter..."

“El primer tiempo fue excelente. Atacamos por fuera y rejugamos bien el partido. Ellos sufrieron mucho. En el segundo tiempo cometimos errores que nos hicieron deteriorar mentalmente. Hasta el final lo intentamos, pero no lo conseguimos”. “Esta competición tan dura para nosotros este año. Si no le ganas al Inter en casa. No mereces pasar. Tenemos opciones lejanas ahora, porque no dependen más que nosotros. Hay poca esperanza, pero es difícil”. . Pagamos el precio de nuestros preciados errores. Los dos errores nos están matando”.