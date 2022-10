El verdadero arrepentimiento del AC Milan es la incapacidad de jugar en igualdad de condiciones con el Chelsea: el árbitro es más decisivo que Jorginho | primera página

El Milan no se arrepiente mucho de perder dos veces en 7 días contra el Chelsea, tanto como de no poder jugar en igualdad de condiciones. Con un equipo más fuerte, pero quizás no tanto como diría un 0-2 en San Siro, tras el 3-0 en Stamford Bridge. En Londres ausencia y un poco de presunción, aquí un penalti y una expulsión, después de un cuarto de hora que tiñó de forma indeleble la noche de los rossoneri. Porque en 10 contra 11 se puede ganar en Italia (Milán lo hizo contra la Sampdoria), ciertamente no contra un gran jugador europeo, que sigue siendo el campeón del mundo..

El árbitro alemán Seibert es más decisivo que Jorginho Lo que cambia la frase, tras las inútiles protestas del Milan. Tomori perder múltiple, lo persigue en vano, le pone las manos en el hombro varias veces, molestándolo por detrás, pero el oponente aún puede patear, sobre Tatarusanu que se niega con los pies. Potter en el banquillo se queja del espectáculo, Mount no protesta, Tomori espera estar fuera y, en cambio, el árbitro tira el penalti y muestra la roja. Sinceramente, bastante. El paquete se puede discutir en privado durante mucho tiempo.: Hubo falta clara y oportunidad de gol, la patada montó y la ventaja no llegó, OK en el penal, pero el doble penal se sale de la lógica y quizás del reglamento.

En el primer cuarto de hora, jugando a la par con el Chelsea, Pioli liberó a Theo en todos los ámbitos y Tomori se expandió de manera constante por la banda izquierda. Un movimiento para explotar la aceleración del francés, Potter desata inmediatamente a un hombre nada menos que una montaña que sabe que la acción que genera el castigo y la expulsión no viene de aquí, porque en cambio Theo no sigue al oponente señalado para marcarlo y cuando la montaña se precipita en busca de la puerta, Tomori se retrasa visiblemente. ¿Peuli podría terminar preso en su trampa? Nunca nos lo dirá, pero la duda permanece..

Desde entonces el juego ha sido completamente diferente.. JerrodEn realidad, se encuentra en la etapa de declive de la undécima etapa consecutiva para empezar, y hay que entender que está desaprovechando una oportunidad que en otro momento no hubiera fallado. El espectáculo de Abraham es precioso, y sigue en plena forma (ha hecho más en un partido y medio más que el CDK en dos meses). Es un destello de ilusión, porque luego el ex de Aubameyang repite el gol para irsecerrando efectivamente la pregunta, también porque Pioli no espera hasta el intervalo de cambio más evidente, y cuál es el cambio: dentro de la catástrofe destino Desde el partido de ida de Brahim Díaz es mejor que el de los rossoneri hasta entonces. Una forma de reacomodar el 4-4-1 del equipo e intentar contener la escala de la derrota. El trabajo también se cumplió porque en la segunda mitad el Chelsea claramente levantó el pie del acelerador: si en Londres ganó con fuerza, aquí necesitó un poco de gas.

Lo que el Milan no pudo determinar fue el número de tarjetas amarillasbastante a la luz de los siguientes dos partidos críticos: JerrodY el crónicaY el jaulaY el BubigaY el Palo Touré Y el TonaliAdemás de los expulsados Tomori. También es un signo de frustración y nerviosismo.. En la segunda parte, ante los cambios evidentes en la perspectiva del campeonato, unos números de Leao, solo para hacernos entender que hubo (falta sensacional de Dest, que pateó mal y alto desde una excelente posición), una pifia de Tonali y luego todos se preguntaron cómo terminó entre Zagreb y Salzburgo. Y esto al menos es una buena noticia: un empate mantiene a los campeones italianos en carrera. No será fácil, pero a pesar de dos derrotas como esta, el Milan todavía tiene mucho tiempo para arrebatarle los octavos de final.

Mesa AC Milán – Chelsea 0-2 (primer tiempo 0-2)

Máximos goleadores: 20 puntos Jorginho pen (Chi), 34 puntos Aubameyang (Chi)

Auxiliar: Montura 34’pt (Che)

Milán (4-3-2-1): Tatarosano; Kalolo, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer (del 17 de Pobega), Krunic; Liao, Brahim Diaz (desde el 38′ pt Dest) Giroud (desde el 17′ st Rebic). Entrenador: Bewley. Disponible: Mirante, Jungdal, Dest, Coubis, Ballo-Touré, Pobega, Rebic, Origi, Messias.

Chelsea (3-4-2-1): Kepa; Chalouba, Thiago Silva, Coulibaly; James (del 17 Azpilicueta) Kovacic, Jorginho, Chilwell; Stirling (desde 17′ stLoftus-Cheek) Monte (desde 1′ st Gallagher); Obamayang. Todos: Alfarero. Disponibles: Petinelli, Mindy, Pulisic, Loftus-Cheek, Proja, Zacharias, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Choquimica, Cucurella.

Reservas: 19′ pt Giroud (Mil), 19′ pt Mount (Che), 29′ pt Sterling (Che), 33′ pt Gabbia (Mil), 36′ pt Krunic (Mil), desde 21′ st Pobega (Mil)

Tarjeta roja: 18’pt Tomori (Mil)