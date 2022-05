Moto GB, Mugello GB. Resultados de la carrera: victoria de Bajnaya, derrota de Bastianini

Al final, las Ducati no ganaron Mugello (tenían cinco en fila delante de todos al principio), pero La victoria de Bagnaia es la noticia más importante Para el hogar de la boloñesa. Pecco recupera la confianza y la consistencia y sube hasta tres puestos en la clasificación en la que se encuentra ahora Son cuartos con 41 puntos, por detrás de Quartararo. El francés metió un gran parche como su Yamaha, que en el rápido circuito de Mugello sufrió la diferencia de potencia, pero en otros sectores de la Toscana siguen Diablo marca la diferencia Restaura preciosos décimos. Un comienzo decente le permitió luchar inmediatamente por posiciones altas. se encuentra con la pareja Bezzecchi-MariniCon otra sorpresa por Gianantoni. Entre las Ducati, el francés se abrió paso con su clase, mientras que Bezzecchi disfrutó de la emoción de pilotar una MotoGP (durante al menos un tercio de la carrera). Una calificación extraña, casi vergonzosa para los hombres en la clasificación, todos persiguiendo a los novatos o un poco más (Marini en la segunda temporada en la primera división). “La mejor carrera de mi carrera. – Comentó alegremente el francés. Empecé bien y superé algo que no podía hacer desde principios de año”, pero ante el Bagnaia no pudo hacer nada. Pecco fue casi perfecto: Comenzó mal, noveno en la primera vuelta, tramó algunas vueltas con una furia increíble. Solo luchó con Di Giannantonio, el gran delantero, pero en la sexta vuelta fue segundo detrás de Pizzichi, pasando tres vueltas después. Mantuvo en su sitio a Quartararo, que mientras tanto se deshizo del resto de pasajeros de Ducati, y mantuvo un segundo margen en su muñeca. Hubiera sido una fiesta casi perfecta para Ducati si Bastianini no hubiera caído, en la decimocuarta vuelta. Parece que Romaña está condenada Una especie de maldición: o gana o no ve el podio Ni siquiera desde la distancia. Empezó su carrera cuesta arriba con una mala salida, lo que le obligó a recuperarse del 12º puesto. Se recuperó, como es habitual, más eficiente en la segunda parte de la carrera, y el podio ya no es un espejismo. Todo es inútil. En general, todavía hay un saldo positivo para Borgo Panigale (Con Bezzecchi y Marini confirmados, quinto y sexto, respectivamente, al final). así como para aprilia sin embargo Alex Espargaró Ocupó el tercer puesto consecutivo (apenas novedades). esperar finales, duodécimo, Nawal puede mirar hacia su futuro con confianza. diferente a suzuki Quien terminó el viaje a la Toscana con un doble cero (ambos cayeron mirar El enjuagar). resumió Marc Márquez, después de cada cosa. El décimo puesto que podría haber causado escándalo hace dos años, pero tras el anuncio de la cuarta operación tiene otro sabor. esto será Su último Gran Premio en mucho tiempo.