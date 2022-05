EN VIVO TMW – Donnarumma: “Feliz por el Milán, pero no arrepentida por no quedarme”

El Vive

12.30 – será Gianluigi Donnarumma Para responder a las preguntas de los periodistas hoy en Coverciano. El arquero de la selección hablará en la tercera jornada del retiro de los Azzurri, que se preparan para la final de Wembley ante Argentina.

13.20 – Gianluigi Donnarumma llega a la sala de prensa.

¿Dice esta Champions que Courtois es el mejor portero de Europa?

“Claro, ayer vi el partido y jugué un gran partido, el Real Madrid lo aguantó hasta el final. Me hizo sentir un poco, podíamos haber estado ahí, pero lamentablemente el fútbol es así. Ganaron y los felicito. Courtois, hizo grandes intervenciones”.

¿Será tu futuro más pacífico?

“No ha sido un año fácil, pero siempre estoy trabajando duro. Siempre estoy a disposición del equipo italiano. No hay problema, solo hay que empezar de nuevo y hacerlo de la mejor manera posible”.

¿Qué extrañarás de Chiellini?

“Se va a extrañar todo de Giorgio, tanto dentro como fuera del campo, ha sido un referente del fútbol italiano y mundial, especialmente para nosotros los jóvenes. Nos dio una gran mano, y ahora queremos darle una gran alegría”. Extrañarte en la cancha es genial, de verdad, y siempre te echa una mano, incluso con una simple palabra”.

¿Cómo fue la primera temporada en el Paris Saint-Germain?

“Ser parte de un equipo así y de un equipo así te ayuda mucho, rotar al portero no es fácil pero esta temporada me ha ayudado desde todos los puntos de vista”.

¿Cómo reaccionó ante el Milan Scudetto? ¿Hay alguna donnarumma nueva?

“Después de ganar el título, el año perfecto fue el Scudetto de Milán y los felicito, hicieron un gran trabajo y estoy orgulloso de ellos. Para un gol están Bastoni, Raspadori y Scamaca… Pero ahora tenemos para empezar de nuevo, la decepción de la Copa del Mundo sigue ahí y tenemos que ganar. El miércoles. Tenemos que empezar a jugar bien y obtener grandes resultados”.

¿Fue un error que sufrí en el Real Paris Saint-Germain? ¿Algo que decir a los fanáticos de San Siro a la luz del regreso de Italia en septiembre?

“Para mí sí fue un error. Podríamos haberlo gestionado mejor, incluso entonces. Lamentablemente, el fútbol se compone de anillos y antes habíamos dominado. Tenemos un gran equipo y grandes campeones. En San Siro, creo de mí y de mi equipo. Lo que él piensa La gente no debería influir en nosotros: solo digo que cuando esté con la camiseta de Italia deberíamos animar a Italia”.

¿Cuál es la temporada para ti? ¿Cuál es la pérdida de Raiola para ti?

“Ha sido un año complicado. Pero hay que empezar de nuevo, hay que aceptarlo y seguir adelante, hay que trabajar más que antes. En Raiola digo que tenía una gran relación y la ducha estaba muy fría. Quiero recordarlo con una sonrisa, siempre ha querido hacer algo importante para los jugadores y nos daría una gran fuerza”.

¿Vuelves a Wembley el miércoles, cuáles son tus sensaciones y cuál es tu futuro en la selección?

“No hay que olvidar lo que hicimos en la Eurocopa, este es un gran grupo y nos dieron un resultado increíble. La decepción de no estar en el mundial sigue fresca, todavía estamos decepcionados. Duele, algunos jugadores ganaron No se quede más tiempo con nosotros, pero debemos. Los jóvenes devuelven a Italia donde se merece.

Dije que no es fácil para un portero tomar turnos. ¿Has pensado en perder tu lugar en la selección?

“No necesito tranquilidad, ha sido un año difícil, pero no necesito tranquilidad. Siempre he tenido ganas de trabajar y siempre me siento orgulloso de estar aquí y llevar esta camiseta”.

¿Podrían Italia y Argentina ser los últimos para otros compañeros de equipo también? ¿Qué promesa le hiciste a Mino en tu publicación de Instagram?

“Lo admito después de guardarlo… Me refería a la Copa del Mundo, Chiellini se retiraría y luego los demás tomarían sus decisiones en paz. Lo siento por Chiellini, hubiera sido la última Copa del Mundo”.

¿Has hablado con Messi?

“Claro, con Messi y Di María. Cuando nos separamos en París después de la última carrera, hablamos un poco sobre eso… Son un gran equipo, y hay que prepararlos de la mejor manera”.

¿Es inevitable que los porteros jueguen mucho con los pies? ¿Puedes manejar las críticas?

“Tengo hombros anchos y puedo manejarlo, al igual que manejo los elogios. Es parte de tu trabajo. En el juego, es normal que tengas beneficios, pero a veces te arriesgas un poco, en algunos juegos te arriesgas mucho”. “Complicado y hay que saber manejar ciertas situaciones. Ha cambiado. El rol es mucho, y tuve la suerte de trabajarlo mucho ya desde el sector juvenil en Milán y ya tenía la posibilidad de jugar el balón”. desde atrás Ciertamente en algunos momentos de algunos partidos no hay que arriesgar mucho, el fútbol ha cambiado”.

TMW – Ha sido una temporada difícil para ti en París. Si bien el Milan ganó el Scudetto, ¿se arrepiente de no quedarse?

“No me arrepiento, estoy contento con lo que hizo el Milan y le escribí a todos mis compañeros. Estoy contento con lo que hicieron, pero no me arrepiento”.

13.43 – Concluye la rueda de prensa