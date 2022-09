De Federico Fubini y Viviana Mazza enviados a Kyiv

El CEO de Gazprom sale de Bruselas por el veto de Orbn. Tampoco se vio afectado Vladimir Potanin, el empresario más rico de Rusia y el empresario del gas Leonid Mikhelson.

El mensaje de la administración estadounidense sobre el envío de millones de dólares desde Moscú a partes amigas ha colocado las sanciones en un lugar destacado de la agenda europea. Pero no con el objetivo de aflojar el control sobre Moscú, también dados los métodos utilizados en Financiamiento oculto de la inteligencia de Putin Por actividades en el extranjero (Svr). rey Las acciones tomadas en Bruselas en los últimos seis meses en realidad están bloqueando los canales rusos de apoyo a algunos políticos europeos.

Ciertamente, aún queda mucho camino por recorrer, porque los aparatos de Bruselas pretenden socavar financieramente al régimen de Putin. Todavía hay fugas visibles. Los problemas más singulares son los miedos. alexey miller, El autor del chantaje con gas Vladimir Putin contra Europa, ya que es estrecha CEO de Gazprom. Miller sigue siendo hoy No incluidos en las listas europeas de sanciones: Sus bienes no han sido embargados y él mismo puede viajar en la Unión Europea como cualquiera de sus nacionales. La forma es conocida por muchos en los edificios de Bruselas.: Victor Orb Hungría veta las sanciones contra Miller (Y acaba de firmar un excelente acuerdo de suministro con Gazprom). De momento también están protegidos de sanciones vladimir potanínel hombre que es considerado el hombre más rico de Rusia por el valor de los activos Forbes A $ 24.4 mil millones, y El magnate del gas Leonid Mikhelson (propietario de bienes similares). En este caso Parece que el veto vino de ParísSegún algunos observadores europeos. Ciertamente, el papel estratégico de Potanin para el suministro de níquel a la industria automotriz europea e Mikhelson tiene acuerdos con la empresa francesa At



los. Hungría también rescató al magnate de los trenes Andrei Pokarev.