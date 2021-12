Este fue el último monumento a la masacre de Tiananmen- Corriere.it

Desde Guido Santificio

Las imágenes del desmantelamiento, tomadas a escondidas desde el balcón, terminaron siendo publicadas en las redes sociales. Autoridades: ‘Una estatua vieja y peligrosa’

Entraron al campus de la Universidad de Hong Kong de noche: un equipo de trabajadores con cascos amarillos, guantes y máscaras. h.Año vallado de la zona Alrededor “Pillar of Shame” nos recuerda la masacre de Tiananmen Con mamparos de plástico altos, No por motivos de seguridad, sino por falta de testigosEn la “escena del crimen” se ordenó a la policía que mantuviera a los estudiantes ya la prensa en problemas. Pero las fotos, tomadas en secreto desde el balcón, se están filtrando de todos modos, incluso desafiando la ley de seguridad nacional de China. Desde julio de 2020, ha sofocado la protesta democrática. en la ex colonia británica.