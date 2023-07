Mercado de fichajes – Juventus: Bonucci fue expulsado de la plantilla. Nuevo Capitán Danilo. Qué pasó, posibles escenarios

Leonardo Bonucci fue colocado de rosa De la Juventus para la selección técnica. La Gazzetta dello Sport informa que el defensa de la Juventus recibió en su casa de la Toscana la visita de Giuntoli y Manna, quienes le informaron de lo sucedido. Una decisión emocionante. Bonucci -que quedó impactado con la noticia según el rotativo milanés- buscará otro equipo en esta ventana de fichajes para no perderse la Eurocopa 2024 con la selección. A partir de ahora entrenará en solitario y no participará en la gira veraniega de la Juve por Estados Unidos. Y así Danilo se convierte en el nuevo capitán de la Juventus, a todos los efectos.. el mismo destino para McKinney, Zacarías Y ArturoEllos tampoco forman parte de los planes del club, entrenarán por separado y no se irán con sus compañeros del US Tour.

¿Qué está cambiando ahora para Bonucci?

Bonucci, que cumplió 36 años el 1 de mayo, tiene contrato con la Juventus Expira en junio de 2024. Y su intención, que ha manifestado en reiteradas ocasiones, es la de respetar hasta el final el acuerdo con la Juventus con la esperanza de hacerse un hueco en la plantilla de Mancini de cara a la Eurocopa prevista para el próximo verano en Alemania. La jugada de la Juventus cambia ahora por completo las cartas sobre la mesa: Bonucci está en el mercado de facto Y tendrá que estudiar una solución con su agente, Alessandro Lucci.

Sin embargo, tal y como informa Sky Sport, Bonucci no tendría intención de darse por vencido: de hecho, ya habría decidido presentarse de forma habitual en el Continassa el lunes. Con el objetivo de cambiar la mente de Allegri.

