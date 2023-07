Victoria de Brozovic, falta el contrato FIFA entre clubes: el croata no puede jugar. El Barcelona está preparado para aprovecharlo

bomba de esperanza Barcelona para alcanzarlo marcelo brozovic. Aunque la carrera del centrocampista croata la ganó hábilmente Al-Nassr, que compró la ficha del jugador por 18 millones al Inter, el Barcelona puede volver a la esperanza. Según revela Mundo Deportivo, el escenario que se acaba de “crear” se invierte: tras ser sancionado fifa Contra el club saudí, que impide al nuevo club de Brozo comprar nuevos jugadores por las deudas contraídas con lesterEl exjugador del Inter también se puso en la balanza. Si es cierto que el ex Inzaghi 77 firmó contrato con el Al Nasr, no quiere decir que ya haya un “traspaso” internacional de la FIFA. Lo que confirma su condición de nuevo jugador saudí, “es decir, el mediapunta croata no puede, en este momento, jugar al lado de Cristiano Ronaldo, aunque firmase contrato con el club el 3 de julio. Porque eso hay que aclararlo. una cosa es firmar el contrato y la otra es Acuerdo de transferencia entre clubes Inter y Al Victoria. Algo que aún no se ha hecho”.

Eso significa que el club saudí está en una situación en la que ha comprado 18 millones de jugadores que no pueden jugar ni un minuto. Y según destacó el diario deportivo No podrá hacerlo hasta enero de 2025. La única opción que puede cambiar este escenario cancelando la prohibición es que Al-Nassr pague todas las deudas pendientes. “En ese momento dejará de tener efecto la sanción” -confirmó el MD- y el croata recibirá el fichaje internacional definitivo. La duda es si el club saudí pagará o no esta cantidad. En el segundo caso, si se le ocurre poner al jugador en el mercado específicamente para diluir esas cantidades pendientes. “En este caso, se abre la opción Barcelona. Lo cierto es que Brozovic es actualmente el jugador del Al-Nassr, pero no puede jugar en su nuevo club.

