EN DIRECTO Clavados, Campeonatos del Mundo 2023 EN VIVO: Marsaglia XI tras la cuarta ronda

Objetivamente 9.49, la situación de Marsaglia es muy crítica: salvo giros emocionantes, los azules podrían aspirar a la octava posición, teniendo en cuenta que la mitad de los atletas inscritos para esta carrera aún no han comenzado su prueba.

9.47 63.00 puntos para Suckow: El suizo se encuentra actualmente en el cuarto lugar.

Muy bueno el 9.46 de Ruvalcaba: el dominicano subió al cuarto lugar, con un total de 295.35 puntos. Marsaglia está a una veintena de esloras del Mar Caribe.

9.45 69.30 puntos para Celaya Hernández: la mexicana se encuentra actualmente en el tercer lugar.

9.44 Rzeszutek también es superado por Marsaglia: los azules ya han recuperado dos posiciones en este turno.

9.44 es un buen dos y medio atrás en el grupo para Uribe, que se queda por detrás de Marsaglia.

9.42 Blue ocupa temporalmente el quinto lugar, a solo 1.35 puntos de Lotfi.

9.38 ¡Por fin! El tres y medio lo ejecutó perfectamente adelantado Marsaglia: 64,50 para los azules que recuperarán posiciones tras esta serie.

9.37 Hora de Lorenzo Marsaglia, el azul no puede equivocarse si quiere seguir esperando.

9.35 Konovalov tuvo un buen desempeño en la quinta sesión: 62.40 puntos para el ucraniano, que ascendió al tercer lugar.

Los 9.33 71.40 puntos de Lee regresaron a la cima de la clasificación, sacando a Holden de la cima por 2.60 puntos.

9.32 60.45 Lotfi: El austriaco estaba por delante de Marsaglia tras la cuarta serie.

9.31 Continúa la excelente racha de Jordan Holden: el británico subió a 312.50 puntos después del quinto clavado.

9.29 Marsaglia cierra el cuarto turno once: el azul no necesariamente debe perder los dos saltos restantes para permanecer en la carrera con el objetivo de clasificarse.

9.28 Olvera Ibarra sigue al mando tras cuatro series: el mexicano está nueve puntos por delante del británico Holden.

9.27 Marsaglia se encuentra actualmente en el décimo lugar, a 38.90 puntos de Houlden en la cima de la clasificación.

El 9,24 de Suckow sube al tercer puesto: un total de 243,50 puntos para el suizo.

9.23 Ruvalcaba pierde terreno: La dominicana está detrás de Celaya Hernández en cuarto lugar.

9.22 El resultado más alto de la carrera para la mexicana Celaya Hernández, quien subió al tercer lugar con un clavado de 71.40 puntos.

9.20 Uribe y Rizotec pasan la zona azul en la clasificación.

9.18 Marsaglia se encuentra actualmente en el quinto lugar, pero muchos atletas terminarán por delante de él al final de este turno.

9.16 son muchos puntos entrantes para Blue, que solo obtiene 46.50 puntos de esta inmersión. El rumano corre mucho peligro de clasificarse para la final.

9.15 Llegó la hora de Lorenzo Marsaglia: Doble espalda y medio espalda en su combinación de clavados.

9.12 54.00 puntos total Danilo Konovalov con el cuarto clavado: el ucraniano que es tercero provisional.

9.10 no es ideal para mí en un cuarto mate: el australiano se coloca detrás de Holden cuando quedan dos vueltas.

Un gran doble y medio de 9,08 le fue devuelto a Holden: el británico superó los setenta puntos con este clavado.

9.07 Marsaglia ha recuperado cuatro puestos en esta ronda, subiendo al noveno: los azules aún tienen margen para ascender en la clasificación.

9.06 Olvera Ibarra se mantuvo líder al final de la tercera vuelta: 199.80 total para el mexicano en la mitad de la carrera.

9.03 Suckow se colocó temporalmente en tercer lugar con 182.10 puntos.

9.01 Continúa la contundente competencia de Ruvalcaba: el dominicano subió al segundo lugar con un total de 185.60 puntos.

9.00 mueve a Celaya Hernández al cuarto lugar provisional.

El 8,58 de Uribe es aún peor, ganando solo 37,80 puntos en el tercer salto.

8.57 Doble inverso y medio set Olvidémonos de Restrepo García: El colombiano también es socavado por Lorenzo Marsaglia por setenta centavos.

El 8,54 de Marsaglia empujó un poco a los jueces: el azul apunta 55,50 puntos en la tercera sesión, de momento el rumano es cuarto.

8.53 Es el turno de Marsaglia para el tercer clavado en su preliminar.

8.52 Pronto llegará la hora de Lorenzo Marsaglia.

8.51 El ucraniano Konovalov subió al tercer lugar con una caída de 58.50 puntos.

8.49 Shixin Li toma la delantera con una puntuación total de 191,20 puntos.

8.47 Un buen tercer salto para Jordan Holden, con 58.50 puntos.

8.45 Al final del segundo turno, Marsaglia perdió nueve posiciones: el rumano se encuentra actualmente en el decimotercer lugar. Hay que evitar otro error para seguir esperando la final.

8.44 Continúa la excelente racha de Olvera Ibarra: el mexicano ocupa claramente el primer lugar con un puntaje general de 135.10.

8.42 ¡Suckow toma la delantera! El suizo, con un total de 128,10 puntos, está un punto por delante de Lee y lidera la clasificación.

8.40 Ruvalcaba se confirma en el segundo puesto por detrás de Li con un total de 124.80.

8.39 La polaca Rzeszutec y la mexicana Celaya Hernández también superaron a Lorenzo Marsaglia.

Excelente clavado de 8,37 para otro colombiano, Luis Uribe, que sumó 62,70 puntos y ascendió al quinto puesto provisional.

8.36 mueve al restaurante colombiano Restrepo García al cuarto lugar provisional.

8.34 es un desastre para el croata Neviskanen, que obtiene solo 28.50 puntos de liderar dos veces y media.

El 8,32 de Marsaglia sigue siendo una rareza en este salto: Blue vuelve a resbalar con una puntuación parcial de 46,20 que le otorga un cuarto puesto provisional.

8.31 Le toca a Carlos Escalona, ​​luego a Marsaglia.

8.29 En unos minutos le toca a Lorenzo Marsaglia la segunda curva.

El 8,27 del australiano, que consigue 59,20 con un segundo clavado, no es perfecto.

8.26 Es el momento del líder de la carrera, Shixhin Li, después de la primera vuelta.

Un buen clavado de 8,25 segundos para el británico Holden, que consiguió una porción de 59,40 y momentáneamente tomó la delantera.

8.24 después de la primera ronda, Marsaglia ocupa el cuarto lugar después de la primera ronda. A la cabeza encontramos al australiano Lee con una puntuación de 67,50.

8.23 La mexicana Olvera Ibarra Marsaglia se instaló desde el tercer lugar interino con un puntaje de 65.60.

8.21 Estamos llegando al final de la primera sesión con respecto a este grupo.

8.20 Error fatal del español Abadía, que anotó sólo 35,65 puntos, que iguala la última posición provisional.

8.19 Jonathan Sokov (Suiza) subió al tercer lugar en la clasificación anterior con Lorenzo Marsaglia.

8.18 Ruvalcaba subió al segundo lugar con una puntuación de 66.30.

8.17 Atención al dominicano Ruvalcaba, finalista de la última edición mundial.

8.14 Daniel Restrepo García (Colombia) está detrás de Marsaglia, a dos puntos del rumano.

8.12 Buen comienzo para el croata Neviskanen, que ascendió al cuarto puesto.

Un excelente comienzo de 8,10 para el romano que vuela al segundo lugar: una puntuación de 65,10 para Marsaglia, 2,40 de distancia para Lee.

8.09 Ahora el cubano Escalona, ​​será el turno de Lorenzo Marsaglia.

8.09 El ucraniano Konovalov subió al tercer lugar con una puntuación de 54.60.

8.08 Mientras tanto, la puntuación de Houlden: 61.20 en total para los británicos, actualmente solo superados por Li.

8.07 llevaría a Marsaglia al duodécimo lugar en este clasificatorio.

8.05 Australian Lee lidera el camino con una puntuación de 67.50.

8.04 no mostró el resultado de la primera inmersión de Holden, era hora de que el Lofty austriaco se zambullera.

La inmersión de 8.03 es definitivamente revisable para los suecos, y ahora le toca al británico Houlden.

8.00 Ya podemos empezar, el primero en saltar será el sueco David Ekdal.

7.57 Los sesenta y tres atletas en la lista de salida se dividirán en dos subgrupos: Marsaglia saltará al primer grupo, mientras que Tucci tendrá que esperar hasta que pueda ingresar a la carrera porque forma parte del segundo grupo.

7.53 Durante la noche italiana, las vibraciones positivas del movimiento azul ya han llegado: Elena Bertocchi y Chiara Pellacani han superado los cortes en la calificación de la contra, llegando así al capítulo final que tendrá lugar en la madrugada italiana.

7.50 Por Italia estarán Giovanni Tocci y Lorenzo Marsaglia, dos atletas ahora en el mejor momento de sus carreras y con la experiencia adecuada para afrontar esta carrera: Calabria, en particular, acoge con satisfacción la contraprueba, dados los resultados obtenidos desde esta altura (iridiscente bronce en 2017, dos platas continentales y dos bronces). Incluso el rumano, plata en el Campeonato de Europa de Roma en 2022, anhela sus credenciales para la final del domingo, y la forma que está mostrando en los Juegos Europeos es un buen augurio para las carreras en Japón.

7.45 La clasificación será muy dura: de hecho, habrá 12 pases disponibles para la final de pasado mañana, mientras que 49 atletas tendrán que despedir la carrera. Consideran que dos lugares, con toda probabilidad, ya estarán asegurados por los chinos Zheng Jiuyuan y Peng Jianfeng, y la eliminación también puede ser castigada solo con clavados no realizados en el mejor de los casos.

7.40 Hola amigos de OA Sport y bienvenidos de nuevo a la transmisión en vivo del primer trampolín masculino.

