¡Transmisión en vivo de Wimbledon, Sinner ko, Djokovic en la final! Sigue ahora la retransmisión en directo de Alcaraz-Medvedev

Londres, Reino Unido) – El italiano fue derrotado en la primera semifinales Carrera de Grand Slam: Noel Djokovic gana su novena final de Wimbledon Donde el ganador conocerá a Ben Alsharaz y Medvedev. El serbio irá en busca de un octavo título igualar a federer. Sigue el reto en directo…

17:46

Alcaraz y Medvedev entran al campo

Los dos tenistas entraron en el centro del campo que -también en la segunda semifinal- tendría el techo cerrado por riesgo de lluvia. Alcaraz y Medvedev iniciaron la fase de calentamiento

17:45

Precedentes entre Alcaraz y Medvedev

Equilibrados en perfecta igualdad, los dos tenistas se han desafiado hasta ahora en dos ocasiones, ganando un partido cada uno.

17:40

La segunda semifinal Alcaraz Medvedev

El serbio Novak Djokovic alcanzó su novena final de Wimbledon. Ahora el ganador espera la segunda semifinal entre Alcaraz y Medvedev Saldrán a la cancha en Central en unos minutos

17:29

Las palabras de Djokovic

Las semifinales siempre son partidos inciertos – dice el tenista serbio – El marcador realmente no cuenta lo que pasó en el campo, el tercer set podría haberlo ganado Sinner. Pero cometió un pequeño error y me dejó jugar el desempate. He tenido mis oportunidades, pero ahí están.ui demostró por qué es uno de los líderes de la nueva generación. Me gustaría creer que estoy jugando mi mejor tenis, nuestro deporte es un deporte individual y por lo tanto debes estar en la mejor condición mental y física. Intento no ver la edad como un factor molesto, los treinta y seis son los nuevos veintiséis. Tengo mucha motivación para practicar un deporte que amo y que me ha dado tanto: me siento agradecido y quiero devolverle al deporte jugando todo lo que pueda. Ahora descansaré y veré el próximo partido de semifinales: disfrutaré el partido desde la mesa de masajes”.

17:25

Djokovic en la final de Wimbledon

El serbio también ganó el tercer set en un tie-break y ganó el partido por 6-3, 6-4, 7-6 (7-4) en 2 horas y 46 minutos. Djokovic jugará su novena final de Wimbledon y se enfrentará al ganador entre Alcaraz y Medvedev

17:15

El tercer set, vamos a un desempate

Djokovic mantiene su turno en el servicio, y ahora es el momento de alcanzar el punto de equilibrio con el serbio liderando dos sets a cero.

17:10

El pecador sigue sirviendo: 6-5

Ahora Djokovic servirá para entrar en un desempate

17:07

La falta arroja dos puntos concretos: 5-5

El italiano no aprovecha la doble oportunidad de llevarse el tercer set, y Djokovic se queda en el partido ganando el partido

16:58

Sinner lo lleva a 5-4

Djokovic deberá permanecer en el grupo tras el cambio de equipo

16:55

Djokovic saca un turno para sacar: 4-4

El serbio no aceptó nada por Siner y volvió al octavo partido del tercer set

16:50

Sinner gana el juego a cero: 4-3

El italiano no concede un solo punto a Djokovic y avanza de nuevo en el tercer set

16:48

Djokovic vuelve a la par: 3-3

El italiano comete dos errores injustificados, que Djokovic no escatima

16:44

La falta vuelve adelante: 3-2

El italiano mantiene su servicio gestionando el partido de la mejor manera posible, Djokovic retrasa los tiros ganadores pero cuando cuenta nunca falla

16:37

Djokovic volvió a empatar el 2-2

A pesar del buen desempeño de Sinner, el serbio no renuncia a su rol de saque

16:30

Sinner cancela tres puntos de quiebre: toma ventaja de 2-1

El italiano supo retomar el rumbo tras conceder tres puntos a Djokovic: un gran reflejo le mantuvo aún en el partido

16:26

Djokovic, con un as para ganar el partido: 1-1

El serbio vuelve a poner el revés a la par, Siner incapaz de soltarse de las garras de su rival

16:22

Sinner gana el primer partido del tercer set

El italiano lo intenta todo para intentar mantenerse en el juego y mantener su rol de saque

16:17

Djokovic también ganó el segundo set: 6-4

El serbio cierra el grupo con un cabezazo: Djokovic lidera por dos sets a cero

16:13

El pecador no se rinde: 4-5

El italiano sigue pisándole los talones a Djokovic, pero ahora el serbio deberá ganar el segundo set

16:08

Djokovic sigue adelante: 5-3

El serbio tiene un quiebre adelantado, Siner le servirá para quedarse dentro del segundo set

16:03

Sinner se apega al juego: 3-4

El italiano ofrece dos puntos de quiebre a su oponente, luego realiza cuatro tiros ganadores y se lleva el juego a casa.

15:57

Djokovic amplía el ritmo: 4-2

Jugando con una continuidad impresionante, el serbio obligó a Cener a realizar excelentes jugadas para aferrarse a un rival que nunca comete errores en los momentos clave.

15:50

El pecador lleva el turno de la multiplicación: 2-3

El italiano logró aguantar su saque y acortar distancias: el serbio va ganando tres a dos y ahora irá al saque

15:47

Sin falla otro punto de quiebre: Djokovic gana 3-1

El italiano comete errores en el momento crucial del partido y el serbio no da descuentos

15:35

¡Otro descanso de Djokovic! El serbio lidera 2-1

Sinner se complica la vida con la primera doble falta del partido: el italiano entrega tres puntos de quiebre a Djokovic, que aprovecha.

15:30

Djokovic vuelve a nivelar el partido 1-1

El serbio logra con un poco de suerte mantener al bateador girando

15:24

El equivocado avanza en el segundo set: 1-0

El italiano maneja sus roles de la mejor manera posible y no le da chance a Djokovic

15:19

Djokovic ganó el primer set, 6-3

¡Tres aces consecutivos para el serbio! Djokovic ganó el primer set 6-3 en 40 minutos

15:16

El cometa intenta permanecer en la corriente eléctrica: 3-5

El italiano, a pesar de jugar un gran tenis, sigue persiguiendo a su oponente: la actuación de Djokovic es fenomenal

15:12

Djokovic continúa su racha: 5-2

El serbio cierra su entrada con un cabezazo, ganando otro juego. Ahora Sinner trabajará para mantenerse en el grupo

15:07

El pecado se queda corto: 2-4

El italiano gana el partido sin que el rival conceda puntos

15:04

Djokovic anula otro punto de quiebre: 4-1

El serbio termina el partido con un cabezazo, y Sinner no aprovecha otra oportunidad para romper el servicio de su rival.

14:57

El pecador guarda el servicio: 1-3

Por primera vez desde el inicio del partido, el italiano pudo ganar el encuentro

14:53

El serbio amplía el ritmo: 3-0

Djokovic consolida la ventaja inicial y aguanta un quiebre por delante de Sinner, que ahora servirá

14:49

Djokovic rompe el servicio de Sinner: 2-0

El serbio aumenta su ritmo aprovechando dos faltas injustificadas de su rival

14:45

Djokovic elimina dos puntos de quiebre: 1-0

El serbio ganó el primer juego del partido, pero Sinner estaba completamente en el juego

14:38

¡Empieza!

Novak Djokovic sirve en las semifinales de individuales masculinos del Campeonato de Wimbledon 2023

14:33

El dibujo

Novak Djokovic ganó el sorteo: optó por servir.

14:32

Comienza la calefacción central

Los tenistas comienzan a intercambiar sobre el césped de Wimbledon. La duodécima semifinal para Novak Djokovic, la primera semifinal para el italiano Yannick Siner

14:30

Los tenistas ingresan a Wimbledon Central

Janik Siner y Novak Djokovic ingresan a la cancha. Es el tercer desafío, el balance a favor del serbio, que ganó los dos partidos

14:20

El objetivo final, un montón de dinero para agarrar

Los cuatro semifinalistas de Wimbledon recibieron 704.000 euros por alcanzar la penúltima ronda del Campeonato de Londres. Quien llegue a la final tendrá la oportunidad de recoger más a un millón trescientos mil euros, El número que se duplicará si tiene éxito



14:10

En Wimbledon, por riesgo de lluvia, se jugará con el techo cerrado

Quedan veinte minutos para el inicio del partido, y el partido comienza con el techo del estadio cerrado: un desafío interno Lo que agiliza el juego de los tenistas. Las previsiones indican lluvia en Londres Durante la tarde, los organizadores no pretenden correr riesgos

14:06

Becker y la profecía del pecador: ¿Qué pasará contra Djokovic?

13:54

La falta y el secreto para abrirse paso en Wimbledon: las tres jugadas cruciales

13:42

El gol de Djokovic contra Sinner hizo historia en Wimbledon

13:32

Djokovic vs. el padre de Alcaraz: ‘espiando’ en Wimbledon

13:23

Wimbledon, premio en metálico por gritar: cuánto gana el ganador

13:15

Siner Djokovic, Antecedentes

Hay dos precedentes entre Yannick Siner de 21 años (ATP No. 8) y Noel Djokovic de 36 años (No. 2 en el ranking) Y en ambas ocasiones, el serbio se impuso: tras su éxito sobre tierra batida en 2021 en la primera vuelta del Montecarlo Masters 1000 Entonces la persona que lo recibió vino Justo en el césped de Wimbledon en los cuartos de final del año pasadocuando logró devolver dos sets.

13:03

Sinner-Djokovic, donde se le puede ver en TV

All England Club, Wimbledon (Londres, Reino Unido)