Juventus Capital gana investigación, audiencia fijada para nuevo juicio: Objeciones | primera página

mediodía. El Tribunal de Apelación de la FIFA fijó la audiencia para decidir sobre un posible nuevo juicio deportivo por presuntas plusvalías ficticias de Juventus y otros 9 clubes (Empoli, Génova, “viejo” Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli y Sampdoria) con 52 gerentes ejecutivos preocupados. En efecto, la Fiscalía Federal podría reabrir el caso tras cerrar la investigación previa el 21 de febrero de 2022 que condujo a la absolución de la Juventus en abril porque no había “certeza razonable, dada por indicios graves, consistentes y múltiples”. El escenario está sujeto a cambios. Aceptación de sospechosos en objeciones obtenidas gracias a la investigación judicial ordinaria.

La Juventus puede ser acusada de violar el artículo 31 del Código de Justicia Deportiva, el artículo sobre infracciones en materia administrativa y económica. En caso de condena, el Párrafo 1 conduce a multas y descalificación, y el Párrafo 2 vincula cualquier infracción a la posibilidad de inscripción en el Campeonato y, por lo tanto, a puntos de penalización en la clasificación o descenso.

objeciones – El 16 de julio de 2021 Ex Director Financiero, Marco Re: “Piensas en alguien como Arthur, que pagó 75 millones de plusvalía en tu piánico”ahora también hay que esconderse bajo el cuchillo… Es decir, fue claro verdad? No estaba ese número allí”.

El 3 de septiembre de 2021, el presidente Andrea Agnelli Por teléfono con el Director General Maurizio Arrivabene: “No fue solo el covid Y eso lo sabemos muy bien. Abrumamos la máquina con depreciación y especialmente m …, porque es todo … bajo el cual no se puede determinar.

El 6 de septiembre de 2021, John Elkann le dijo a Andrea Agnelli: “Yo dije que al final hubo, desde la dirección deportiva, (…) se expandieron. Hay toda una serie de operaciones que han hecho”. Agnelli responde a Elkann: “Exactamente, con el uso excesivo de la herramienta de ganancias de capital, si el mercado se desploma, ¡el mercado se desploma! Esto es un hecho”.

El 27 de septiembre de 2021, el CFO Stefano Serrato habló con Cesare Gapaccio (Jefe del Departamento Legal) y Roberto Spada (Presidente de la Junta de Revisores Fiscales: “En el pasado, los balances de muchos clubes de fútbol se han visto rescatados en cierta medida por estas plusvalías. Hemos tenido una quinta parte de las plusvalías de años anteriores.No hemos elaborado un plan de acción para hacer planes significativos durante estos años, por lo que si lo hiciéramos serían sorpresas positivas que, digamos, serían bastante saludables”.

En septiembre de 2021, dos miembros del campo técnico, Matteo Tognozzi (“Pidieron plusvalías, no hicimos el mercado de fichajes… compramos jugadores sin pagarles”)la verdad es”) y Giovanni Manna: “Fabio (Paracci, ed.), tenías que hacer una ganancia de capital y obtuviste una ganancia de capital”.

El 22 de julio de 2021 Director Atlético Federico Cherubini en una cena con Stefano Bertola, ex CFO: “Activaste un método legal pero lo llevaste demasiado lejos. Si volviéramos a la Juventus, lo tendríamos hace unos años (…) lo tendríamos en casa, no artificial en valores”.

Cherubini también es el autor del artículo, que se encontró en las búsquedas, llamado “Black Book FP”., que el director deportivo de la Juventus explicó a los investigadores de la siguiente manera: “Estas son las notas que escribí en marzo-abril de 2021 cuando fui a discutir la renovación de mi contrato con Paratici (…). Si no aclaré una serie de cosas que encuentras escritas aquí, no me gustaría continuar. En este documento dejo los archivos personales importantes en la relación con Fabio”. Entre ellos hay una nota obvia: “Uso excesivo de ganancias de capital artificial” acciones “Interés inmediato, depreciación imputable”.

Luego, el 27 de noviembre de 2021, el propio Cherubini explicó al Ministerio Público: “En las reuniones que se dieron con el resto de la administración se evaluó el hecho de que teníamos que ir hacia un proyecto técnico diferente y que recurrir a las plusvalías ya no debería ser una característica Nuestra gestión varias veces Me quejé con Fabio de que el valor que estábamos ofreciendo a estos jugadores no era justo.