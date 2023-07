Lukaku lleva una semana desaparecido: la verdad sobre el coqueteo del Inter entre el belga y la Juventus | mercado

una semana con el Inter en espera, siete días Lukaku Lleno de entrenamientos, fotos en redes sociales y también un merecido relax. Pero en todo esto, No había lugar para los nerazzurri, Al menos según los rumores fue nominado a través de viale della Liberazione. Cero respuestas a Ausilio, Marotta y Simone Inzaghi, a quien ha intentado contactar en los últimos días, siempre con escaso éxito. Hasta que sonó la alarma, ¿por qué? En cierto momento, la sombra de la Juventus se hizo más visible, Razón de más para buscar el diálogo con el jugador y obtener garantías al respecto. Garantías que Lukaku se negaba hasta hoy, cuando reinició el teléfono tras varios días de ausencia.

Pequeño – Sin embargo, el primer contacto entre las dos partes no fue pacífico. Sin embargo, en los últimos días, el Inter ha dado pasos para seguir negociando con el Chelsea, llegando incluso a un acuerdo con Bluespero Algo salió mal entre Lukaku y Ausilio. El director deportivo, molesto por la doble mano del delantero, iba a utilizar unas palabras muy duras para abordar su situación.. Entonces el choque verbal derivó en una ruptura entre las dos partes y una nueva ruptura en los diálogos. De Ledor tampoco hay noticias, lo dejaron pasar desde la sede del Inter, donde alguien, en cambio, asegura que el agente responderá de inmediato a los números con el prefijo 011. triangulo – Entre Lukaku e Inter hay señora mayorY Pero no hay triángulo, que Marotta no consideró. También Osilio, que no es diplomático para la ocasión. Es difícil decir si la grieta se puede volver a formar y si eventualmente todo se puede volver a colocar en su lugar. Por ahora, todavía hay algo de esperanza, pero mañana también será muy importante en este sentido, esperando que las dos partes puedan hablar entre sí con más calma.