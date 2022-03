Fórmula 1, Max Verstappen ataca a Mercedes: ‘Reduce mi Campeonato del Mundo’

pinchazo

–

Según Verstappen, de hecho, las recientes polémicas suscitadas por la casa de Stuttgart tras la final de Abu Dabi habrían intentado arrebatarles su puesto de titular: “El equipo perdedor siempre intentará quitarle un poco de brillo a la victoria de los demás. Pero como para los ganadores, sigue siendo bueno, os lo puedo asegurar”. Will sobre el éxito afortunado: “El campeonato se gana en una temporada, no por decisión en la última carrera. También creo que me merecía ese título. Cualquiera que haya visto el último Gran Premio podría pensar que tuve suerte. Pero el campeonato se habría decidido hace mucho a mi favor”. Y continúa el campeón: “Perdí muchos puntos dos veces, después de que me eliminaran con otro auto y me rompieran una de las llantas en Bakú. Por toda esta mala suerte, llegamos a la última carrera”.