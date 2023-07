Lukaku estará en el Chelsea el lunes

Y ahora el Chelsea espera a Romelu Lukaku. En el caos que envolvió al delantero belga tras su ruptura con el Inter, dos cosas seguían siendo seguras: que su futuro no estaría en los Blues, que solo esperan un equipo dispuesto a pagar al menos 40 millones de euros (y preferiblemente 45) y que se presentaría el lunes en Cobham para empezar a entrenar. Una situación que el Chelsea estaba convencido de evitar, y ahora está seguro de que puede vender al ahora ex Nerazurri antes de una convocatoria, ahora parece inevitable. De hecho, el jugador ha comunicado a Pochettino que el lunes estará en el centro de entrenamiento del equipo.

Lukaku fue convocado inicialmente por el Chelsea el miércoles y el nuevo técnico Mauricio Pochettino lo esperaba en su oficina “antes que nada para saludar, como todos mis jugadores”. Sin embargo, gracias a lo que parecía ser el rápido desarrollo de las negociaciones con el Inter, a Lukaku se le permitió no jugar esta semana, y la convocatoria de Cobham se retrasó hasta el lunes. Cuando ni Pochettino ni el resto de sus compañeros están para saludar, cosa que el belga no quiere, dado que el Chelsea se marcha a la gira por Estados Unidos para la que obviamente el belga no estaba convocado. Lukaku encontrará a dos jugadores más no deseados: Pierre Aubameyang y Hakim Ziyech, como él esperando alojamiento.