ATP Cup 2022: Programación para el martes 04 de enero de 2022. A medianoche en el campo contra Francia (Italia entra en el grupo).

Jannik Sinner ITA, 16.08.2001

Italia Debes ganar esta noche en Copa ATP Para intentar clasificar a las semifinales.

En el grupo B, la situación ahora es categóricamente complicada porque solo el primer clasificado es el clasificado. Si solo dos equipos alcanzan los mismos puntos, el ganador pasa de cabeza a cabeza. Si hay tres equipos, se cuentan los partidos ganados, si es igual, el porcentaje de partidos / grupos / juegos ganados se contará en orden.

Si Australia (hipotéticamente) vence a Rusia el martes, Italia quedaría eliminada.

El tercer día, si Italia gana también a Rusia, será el primero gracias al mano a mano, pero siempre si Francia gana a Australia. De lo contrario, los juegos ganaron y luego se calcularán los porcentajes.

Estadio Ken Rosewall – Hora italiana: 00:00 (Hora local: 10:00 am)

1. Jan-Lennard Struve opuesto a john isner

2. Alexander Zverev Contra taylor fritz

3. Kevin Krawetz / Tim Poetz Contra taylor fritz / John Eisner

4. Denis Shapovalov junto a Daniel Evans (no antes: 07:30)

5. Felix Auger-Aliassime contra Cameron Norrie (no antes: 09:00)

6. Felix Auger Alysim / Denis Shapovalov frente a Jimmy Murray / Joe Salisbury

Qudos Bank Arena – Hora italiana: 00:00 (Hora local: 10:00 am)

1. Yannick Sener Frente a Arthur Rinderknish

2. Matteo Berrettini contra Ugo Humbert

3. Matteo Berrettini / Yannick Sener frente a Fabrice Martin / Edward Roger Vaslin

4. Roman Svilolin contra [WC] James Duckworth (no antes: 07:30)

5. Daniel Medvedev contra [WC] Alex de Minor (no antes: 09:00)

6. Daniel Medvedev / Roman Svilolin contra [WC] John Pearce / Luke Savile