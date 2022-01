Icardi – Juventus puede (bajo ciertas condiciones): las alternativas

No se habló de números ni de fórmulas, pero de hecho, el PSG abrió la venta de Icardi. Ahora está esperando que los bianconeri hagan una propuesta concreta que pueda evaluar, también porque el jugador también es querido por otros equipos, particularmente en el United. Mauro acaba de regresar de Argentina, donde pasa las vacaciones con su familia (como se documenta ampliamente en las redes sociales, y su esposa y agente Wanda Nara). Como otros sudamericanos en el Paris Saint-Germain, no será convocado para el partido de la Copa de Francia de hoy en Vannes. Su condición actual es la de un banco de lujo: está jugando bastante (esta temporada 5 goles en 928 minutos, el último en Lorient antes de las vacaciones de Navidad) pero si se fuera, el técnico Mauricio Pochettino se encontraría con la manta corta. . En ataque, solo quedaron Messi, Mbappé y Neymar. En cualquier caso, no se considera intocable y la creatividad de Leonardo, que sabe encontrar soluciones imaginativas en el mercado, puede ayudar.

Los obstáculos pueden ser la fórmula y también la voluntad del ex hincha del Inter, sobre todo nada irrelevante. Icardi tiene contrato hasta 2024 y a dos años y medio de la fecha límite no quiere mudarse sin certeza. Hasta ahora, su clan siempre había sido reservado sobre la posibilidad de salir en préstamo. Por otro lado, la Juventus prefiere una solución a plazo fijo, dado que a partir de la eventual marcha de Morata, no recaudarán suficiente dinero para reinvertir en una propina: el español está cedido por el Atlético, si se marcha al Barcelona (con quien ya tiene un contrato máximo) salvará La Bianconeri es la mitad del préstamo (5 millones) y el sueldo (2,5 millones netos, 5 brutos).

Cavani Blindado

–

Morata presiona, también porque sabe que la Juventus no lo recuperará al final de la temporada (35 millones es demasiado y los bianconeri pretenden convertirlos en delanteros jóvenes como Vlahovic y Scamaca) y que el Barcelona presenta una gran oportunidad para él, pero la Juventus ya ha informado de que solo tendrá luz verde. Si logra encontrar el 9. Los próximos días serán cruciales para entender si hay espacio para que Icardi se mude a Turín. Con el tiempo, otras pistas decaen, comenzando por Edinson Cavani, blindado por Ralf Rangnick: “Le dije que quería mucho que se quedara hasta el final de la temporada y él sabe cuánto lo aprecio y respeto”, dijo el técnico del United. en la víspera del partido contra el Wolverhampton. Además de la clara postura del técnico, el Manchester United quiere vender a Martial y no a Cavani, que ya le ha dicho que no a la Juventus por su pasado en el Nápoles y no parece haber cambiado de opinión. Para otros abundan las dudas y los obstáculos. Depay fue propuesto por el Barcelona, ​​pero no convenció a Allegri de las propiedades, para Milik había una conexión con Marsella (donde también se habló de canjear préstamos con Caio Jorge) que no tiene intención de venderlo gratis. Y finalmente Aubameyang, que corre con el Arsenal pero jugará la Copa Africana con Gabón en enero. Entonces Origi, a quien ama, no tiene 9 años y no puede considerarse un reemplazo de Morata. La Juventus siguió adelante, el belga del Liverpool podría convertirse en una oportunidad, pero la prioridad ahora es el delantero centro que pueda sustituir a Morata.