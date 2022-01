Morata, Joffe no quiere ser acorralado

La Juventus no vive en una situación ideal, de hecho, los bianconeri deben entender muy bien qué hacer con el apartado ofensivo, donde el promedio de goles es bajo y ciertamente insuficiente.

Está claro que en la Juventus querían apoderarse de un delantero, dejar el departamento sin cambios y luego decidir tranquilamente qué hacer en junio. Los planes de la dirección, sin embargo, han sido prácticamente descartados por las intenciones de Alvato Morata que parece encaminarse cada vez más hacia un cambio de escenario, volviendo a España, a Barcelona donde Xavi lo querría a toda costa.

poner para cerrar – La posición de la Juventus no es la óptima, los bianconeri no quieren ser arrinconados y seguro que les hubiera gustado que el balón estuviera en su mano, sin sufrir la decisión de los demás, en los entrenamientos, dado que el jugador sigue atado a ellos hasta el momento. Junio ​​con posibilidad de recuperarlo, no quieren soportar la decisión de los culés.

crecer morata Además, el español, tras unos meses realmente negativos, parece ir creciendo, con siete goles es el segundo máximo goleador del equipo, pero ha tenido un largo periodo negativo que podría acabar, dado que en los últimos partidos parecía estar creciendo.

Necesitarás dos Es más, si la Juventus con Morata en el equipo buscaba un delantero, entonces sin Morata había que buscar dos, que no es una búsqueda sencilla en absoluto, pudiendo los jugadores aumentar el nivel del equipo.

Así, la situación no es nada sencilla, los bianconeri tienen que decidir qué hacer bien, paso fundamental para gestionar la lucha en el cuarto lugar y no tomar malas decisiones en una división que no atraviesa un momento excepcional.

Haga clic aquí y siga a Massimo Pavan en Twitter para interactuar con Massimo sobre las últimas noticias en el mercado de fichajes y sobre la Juventus.