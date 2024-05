Ftx ofrece un plan de pago a los acreedores

Escuche la versión en audio del artículo.

Los acreedores de FTX, incluidos miles de italianos, pueden estar a punto de ver algo de luz al final del túnel. La bolsa presentó un nuevo plan para pagar a los acreedores en un documento detallado presentado al Distrito de Delaware. Tal como está escrito, el plan podría permitir que casi todos los acreedores (98%) recuperen los fondos atrapados en la plataforma que falló en noviembre de 2022. La plataforma estima que debe a los acreedores alrededor de 11.200 millones de dólares y tiene entre 14.500 y 16.300 millones de dólares que pueden distribuirse. Según el documento, los clientes que necesiten recuperar un monto de hasta $50.000 recibirán aproximadamente el 118% de su dinero gracias al interés anual acumulado del 9%; Se estima que alrededor del 98% de los acreedores recuperarán su dinero.

Quienes respondieron a la solicitud de reembolso podrán recuperar su dinero como parte del proceso de compensación. Entre ellos, como se mencionó, se encuentran miles de clientes italianos que, antes del repentino fracaso de la plataforma (fechado en noviembre de 2022), se convirtieron en el segundo intercambio de criptomonedas más utilizado en el mundo. El crack fue un golpe repentino y del día a la noche ya no fue posible retirar fondos.

Los activos de Ftx son el resultado de aproximadamente dos años de actividades de recuperación de efectivo mediante la desinversión de los activos colaterales (y no colaterales) de la empresa. El plan de reorganización todavía necesita la aprobación del tribunal de quiebras. FTX se financiará vendiendo una serie de activos, incluidas inversiones del Fondo Alameda, propiedad de su fundador Sam Bankman-Fried.

Además, el plan incluye acuerdos con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la CFTC para subordinar sus reclamaciones y asignar cualquier recuperación a un fondo especial para compensar aún más a clientes y acreedores. Un acuerdo adicional con el Departamento de Justicia de Estados Unidos permitiría la distribución de más de 1.200 millones de dólares sin costes administrativos adicionales. También se reconoce la colaboración entre varios actores clave en el desarrollo del plan y los esfuerzos de recuperación.

“Nos complace poder proponer un plan de quiebra que prevé la devolución del 100 % de los importes de las reclamaciones de quiebra más intereses a los acreedores no gubernamentales”, dijo John J. Ray III, director ejecutivo y director de reestructuración de FTX. En nombre de la Junta Directiva independiente de Ftx, me gustaría expresar nuestro profundo agradecimiento a las numerosas agencias gubernamentales, liquidadores oficiales, paneles de clientes fuera de los EE. UU., presentadores de demandas colectivas, BlockFi y todos sus profesionales por su compromiso con el desarrollo. El plan y los éxitos conseguidos. Finalmente, me gustaría agradecer a todos los clientes y acreedores de FTX por su paciencia durante este proceso”.