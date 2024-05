“Me emocioné. Barbolini y Bernardi son un lujo”.

El técnico Julio Velasco debutó en el banquillo de la selección italiana Del voleibol femenino. Los italianos vencieron a Suecia por 3-0 ante su afición en el estadio Palaigor de Novara. Un comienzo de temporada fácil para Anna Danesi y sus compañeras, frente a una rival menos técnicamente competente que no creó ningún problema especial.

El técnico Julio Velasco analizó el partido Por canales federales: “Esta noche fue el primer partido, no sólo para mí, sino también para muchas chicas, y me sentí un poco emocionada. El partido no nos creó muchos problemas, pero en este tipo de partidos no es fácil mantener nuestro interés alto. , mientras demostramos cosas.” “Bien, especialmente en la fase de cobertura. Algunas de las soluciones ofensivas que probamos funcionaron, así como el bloqueo. La otra cosa importante es el hecho de que fallamos algunos servicios, sin realizar ningún tiro fácil. “

Entonces el técnico continuó: “Llegamos a este partido después de varias semanas de trabajo, pero con grupos que llegaron en distintos momentos. Algunas niñas permanecieron en reposo debido a problemas físicos menores. Durante este periodo estamos trabajando para ir incorporando grupos de jugadores, y lo mismo ocurrirá la próxima semana, ya que gran parte del equipo partirá hacia Turquía, mientras que algunos miembros del cuerpo técnico permanecerán en Italia para entrenar al equipo. jugadores que participarán. Empieza la temporada de azul.

Entonces concluyó el hito del voleibol internacional.: “Tener a Massimo (Barbolini) y Lorenzo (Bernardi) a mi lado en el banquillo es un lujo absoluto, al igual que Juan Manuel (violonchelo). Siempre surgen nuevas ideas durante nuestras reuniones, lo cual es realmente positivo. “Tengo a mi disposición un gran grupo de trabajo, además de un grupo de chicas que trabajan duro y con mucho interés”.