Salernitana – Milán, Pioli: “Mignan no volverá pronto, Giroud está bien”

“En cuanto a las lesiones, soy responsable, porque soy responsable de lo que sucede en Milanello. Estamos trabajando para reducir el número, lo que obviamente no nos gusta – explica Pioli -. Sin embargo, para Origi y Rebic es No es cuestión de problemas largos, creo que lo recuperaré pronto. ¿Un delantero de la ventana de fichajes de enero? Si los técnicos tuvieran algunas ocasiones, como siempre, creo que no estarían preparados”. Pero si el ataque es algo corto, no se puede decir lo mismo del portero. Así, cuando se le pregunta directamente al técnico sobre la posible fecha de regreso de Mainan, la respuesta ciertamente no genera tranquilidad: “De momento no hay idea de que volverá, las valoraciones nos dicen que no puede por tanto empujarme. Yo sí”. No sé el momento. Ciertamente no a corto plazo. No podemos correr el riesgo “. Al detenerse de nuevo, la cicatriz aún no se ha solidificado”. En el Salerno, mermada la opción de Mirante tras los errores del PSV, Tatarusano jugará “quién es el experto y en quien tengo mucha fe”.