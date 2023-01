Premier: Super Newcastle frena Arsenal. Cuádruple de De Zerby vs. Lampard, victoria del Fulham, trío del United | en el extranjero

Liga Premier no pares. Después de los juegos de Año Nuevo y ayer, terminé el día con cuatro juegos. La decimoctava ronda del Campeonato Inglésel segundo sobre el escenario tras la recuperación tras el Mundial, que coincidió con las vacaciones. A las 20.45 El desafío del cartel: el imparable arsenal por Miguel Artetaprimero en la clasificación con 14 victorias, dos empates y una derrota, se pierde su sexta victoria consecutiva y corre el riesgo de ver su ventaja de 7 puntos sobre el segundo clasificado, el City. 0-0 En el difícil choque del Emirates vs Newcastle por Eddie Howey el distrito general en Inglaterra con Tercer puesto con 35 puntos, invicto en 13 partidos desde agosto (8 victorias y 5 empates). Al mismo tiempo en el escenario también Brighton a desierto, Sigue al alcance de Europa, ganando 4-1 en el campoEverton por frankie lámpara, que lleva 6 jornadas sin ganar (4 eliminatorias y 2 empates) y está a un punto de la zona de descenso: Mitoma vuelve a marcar, luego 2004 Ivan Ferguson, marzo, total (6 en la Premier League) y los Grises. el lester Dejó de subir, perdiendo 1-0 en casa ante Fulham chalecos antibalas Mitrovic (11 goles en la Premier League), Quien logra la tercera victoria seguida y sueña con Europa. a las 21 luego fue mi turno Manchester unido por Eric diez brujas, Quién vive una época dorada tras la despedida de Ronaldo: 2 nocauts en los últimos 11, 4 victorias seguidas y 4º puesto -9 desde arriba, en plena pelea de Champions: en Old Trafford derrotado 3-0 el BournemouthCinco caídas en los últimos seis y solo dos lugares en la zona cálida, Gracias a dos goles de Rashford (7 en la Premier League) y Casemiro. La única nota era que Van de Beek estaba lesionado.