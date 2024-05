Ancelotti, gracias por estar aquí.

Ochenta y siete 91′. Gracias al fútbol por darnos esas sensaciones. Gracias, Carlo, porque para nosotros eres fútbol. Lo que amamos: Gracias por existir (y resistir). Sólo usted ha podido interactuar con nosotros de forma remota durante años, obligándonos incluso a animarlo. Everton Con el Real, lo admito, es más fácil. De donde vengo se ha creado una comunidad de periodistas –Alberto, Massimiliano, Gio, Bas– que saben Anceloti De por vida lo consideran un hermano mayor y un compañero en el deporte, la pasión y la ligereza. Cada vez que gana algo, lo cual sucede a menudo, el teléfono inteligente se llena de alegría, de la misma alegría. con esto estoy 1334 partidos preparados por Ancelotti Ha sufrido, cambiado, comprendido, ganado, empatado y perdido desde que entrena, es decir, desde 1995 en Reggio Emilia. Cuando haces los cálculos al estilo Gino Palumbo, es como si hubiera jugado un partido consecutivo de tres meses desde el banquillo, día y noche, noche y día. En enero, Carlo cumplirá treinta años de actividad: Ha habido 793 éxitos hasta el momento. 297 empates, 244 derrotas. Con el Real Madrid participó en 284 partidos en dos etapas diferentes de su carrera, 206 de los cuales terminaron con una sonrisa ganadora. Los trofeos que coleccionó son 42 14 como jugador y 28 como entrenador. “te juro que no se cuanto gané“Me lo confesó hace unos días. Sin embargo, todavía hay quienes dicen que tiene suerte (de manera más realista), ya que no está entre los mejores tácticos, pero es un estratega experimentado. Sabe manejar muestras. Un gran entrenador no es un gran entrenador: una de las mayores mentiras difundidas por el mundo de los expertos sobre el precio del kilo.

Ancelotti vuelve a estar en una final de Champions con un fútbol que no se puede clasificar. Porque es el portador sano del deporte al que siempre querrás añadirle algo inútil: carlo tiene habilidad Devolver al entusiasta la complejidad y la magia de algo que conoce tan bien y que ya no tiene secretos. Y ahora me lo imagino encendiendo un cigarrillo y explicando a alguien, aliento a aliento, la clave de su victoria final, tal como lo hizo en París hace dos años, con la sencillez de los grandes: “El portero atajó y el delantero marcó”.. Gracias a los porteros que pararon y a los centrocampistas que marcaron, Carlo escribió algunas de las páginas más bellas y exitosas de la historia. Milán, Chelsea, París Saint-Germain, Bayern y Real Madrid. Lo hizo minimizando las tensiones en su interior y no mostrándolas: «Los hemos rodeado en nuestra zona.“, me explicó tras el sorteo en Manchester la noche del 17 al 18 de abril. Y si te gustaron las perlas de Ancelotti, incluiré otras en la última serie de recuerdos. “En el Everton jugué con cuatro defensores juntos”. cuento; o “Intentamos perder, pero no pudimos.». Antes del Clásico: «“Vamos, que vuelvan a caer en esto”.; Y luego: “Se dejaron engañar”. pero también “Mira este gatito que llegará en julio.” En referencia a Indrik brasileño. Él llama a los gatos pequeños héroes. Solo para Mbappé pasó a cuatro patas. Ancelotti lo hace todo más sencillo, más realista y ahora se ha convertido en una creencia: no es casualidad que el Bernabéu creyera en la remontada hasta el minuto 87, cuando se concretó la hazaña. Al final lo vi cantando el himno del Madrid con la afición, solo en medio del Bernabéu. Es la foto más bella y espontánea de un miércoles más en Carlito.