Marotta: Lautaro es Messi, tranquilo por la renovación. El Inter es mi último equipo. ¿mercado? El menú siempre está ahí en la primera página.

Bebé MarottaDirector deEnterrarFue invitado a la presentación del libro “Odio el fútbol”, el nuevo libro de Fabrizio Biacin, y hizo algunas declaraciones, además habló sobre la hipótesis de un segundo equipo para los nerazzurri: “Los segundos equipos, como ustedes “Sabes, primero fue la Juventus y luego el Atalanta. En mi opinión, son una herramienta indispensable”. “Se trata del crecimiento de los jóvenes, y la transición de la Primavera al primer equipo es muy difícil, no hay una herramienta intermedia”. eso les puede permitir crecer, que puede ser bajo el liderazgo del equipo. 23. Pero mi culpa es la falta de estructuras suficientes: ¿dónde podemos entrenarlos?”

¿Te gusta el Parque Viola? “No la he visto, pero me dijeron que es una estructura única en Europa. Felicito a Commisso, me hablaron de una estructura italiana pero con mentalidad americana”.

¿Conte te convenció para traer de vuelta a Appiano Gentile? “Antonio es muy exigente, en los incentivos que da. Había que hacer un rediseño en Benitena y lo implementamos. Fue un proceso muy activo por su parte pero está muy atento a todo lo relacionado con el club de fútbol”.

¿Le llevará tiempo al segundo equipo? “Tenemos que resolver este problema. Concierne al Inter, pero también a muchos otros clubes. Me refiero a las estructuras en Italia”.

¿Estuvo Messi cerca del Inter antes? “Dios no lo quiera. Hubo un momento… pero antes de que yo llegara”.

¿Quién es tu Messi? “En este momento, Lautaro”.

¿Es tu mejor jugador? “No lo sé, la categoría fuerte es difícil de definir. Lautaro es un talento joven que se ha convertido en campeón. Después del domingo juega y mejora día a día. Es un elemento del que se hablará”.

He renovado a Lautaro, ¿podemos quedarnos tranquilos? “Sí, sí, por supuesto. Obviamente no quiero revelar ninguna novedad, ya estamos recibiendo demasiada atención de los medios”.

¿Los próximos movimientos del Inter? “La imaginación siempre está ahí”.

¿Qué te dice sobre los parámetros cero? “Bueno, el Inter tiene mucha historia”.

Después de la Champions, ¿vendrán todos de buena gana? “Esto es cierto en el sentido de que hubo un momento en el que el Inter fue un poco olvidado por muchos jugadores, y ahora es cierto que hay mucho interés en este club, así como en su historia”.

¿Alguien podría llegar en enero? “No lo sé, depende de cómo vayamos. Hoy es demasiado pronto y, por supuesto, las actividades de vigilancia continúan, con Piero Ausilio, y la exploración que estamos haciendo. La lista siempre está ahí”.

¿Taremi realmente te interesa? “Hagámoslo de esta manera: no estamos hablando del mercado”.

¿El equipo que se construyó y se confió a Simone Inzaghi? “Afortunadamente representamos una marca fuerte. Si no llega Tesio, llegará Caio. Desde este punto de vista, estamos seguros de que el equipo es totalmente competitivo”.

¿Debería el Inter ganar el Scudetto o deberíamos intentarlo? “Lo intentaremos. Ya me han hecho esta pregunta y obviamente la segunda estrella es algo importante: es algo histórico, se queda en la camiseta. Pero ya hemos hablado mucho de ello. Un poco de presión y un poco de optimismo.”

¿El Inter es el último equipo de tu carrera? “Sí. En realidad, definitivamente.”

¿Veremos a Marotta en política tarde o temprano? “Tal vez como entrenador, no como billete de partido. En el ámbito deportivo”.

¿Escándalo de apuestas? “Estoy presenciando otro escándalo, recuerdo al Totonero de principios de los 80. ¿Cuál es la apuesta? En mi opinión, un vicio y una desventaja, aunque también se anuncie a nivel estatal. Es parte de la sociedad, que’ Tienes que convivir con niños que necesitan ayuda en su desarrollo: son personas que cambian día a día, y se vuelven ricas y famosas. Al tener fácil acceso al dinero, también se permiten dedicarse a otras cosas”.

¿Cómo han cambiado los jugadores? “Al mismo tiempo, hoy existen herramientas con las que puedes divertirte y hacer cosas malas. Los elementos de tentación eran mucho menores, hoy el teléfono móvil es fuente de todo: satisfacción, peligro y adrenalina. Hay aspectos positivos y Además de otros factores, es natural que exista cierta fragilidad por parte de los jugadores, que se dejan llevar por diversos motivos, y la culpa también es de los directivos, ya sean de las instituciones o de los clubes de fútbol, ​​de los agentes o de los directores técnicos.Al-Ittihad: Todos hacemos muy poco para evitar estas tentaciones en los niños.

¿Estudia a un futbolista desde este punto de vista antes de ficharlo? “Es difícil, pero hay que hacer una prueba de acceso. En cualquier empresa tienes una entrevista, pero en el fútbol no: sólo cuando contratas a un futbolista te das cuenta de algunos aspectos negativos o de que eso podría ser un problema. Además, una futbolista El pie es un futbolista”. Orígenes heredados. Imagínese si un jugador estuviera descartado durante años, qué daño económico sufriría el club, cuando en realidad no tiene responsabilidades importantes. “Es una situación que debe examinarse desde muchos puntos de vista”.