La Juventus no suspende el sueldo a Fagioli por las apuestas. Declaración tras la exclusión – Corriere.it

19 de octubre de 2023. la fecha que Descalificación Desde donde debe empezar de nuevo. El comunicado de prensa de la FIFA n.º 177/AA condena Niccolò Fagioli Con una multa de 12.500 euros y 12 meses de privación de libertad, de los cuales 5 se proporcionan en recetas alternativas (participación en un plan de tratamiento de al menos 6 meses de duración destinado a tratar Adicción al juego Y una sesión de nada menos que 10 juntas generales en cinco meses). Castigo y apoyo juntos. mismo Juventus No le hará dejar de “tomar este camino y proporcionar al niño lo necesario” apoya En la implementación del plan de tratamiento antes mencionado”. La demostración de proximidad también fue evidente con Una decisión de no suspender su salario durante el período de privación.

Salario y patrocinador: ¿cambiará algo?

Como hizo el Newcastle con Sandro Tonali, aunque aún no se sabe en qué medida quedará fuera el excentrocampista del Milan, la Juventus ha respondido con Fagioli. “Estamos firmemente convencidos de que Nicolo, con el apoyo del club, sus compañeros, su familia y los profesionales que lo ayudan, afrontará el camino terapéutico y formativo con un gran sentido de responsabilidad y, una vez superada la exclusión, volverá enfrentarlo.” “Podrá volver a la competición con la merecida tranquilidad”, se lee en la nota de la Juventus. La opción de no retirarse o reducir el salario del jugador Durante los meses de privación Lo que le mantendrá fuera de acción hasta mediados de mayo. El tema del “dinero” ciertamente no es irrelevante en un caso similar, considerando también los pasajes del interrogatorio en los que Fagioli explicó que las lágrimas durante el enfrentamiento Sassuolo-Juventus se debían a pensamientos sobre sus deudas de juego y dado que había llegado al punto de no retorno. Ya no tiene control sobre sus cuentas (que fueron bloqueadas y administradas por su madre, Laura).