La Juventus ha acelerado fortemente su Vlahovic. L’eventuale colpo ofensivo potrebbe anche cambiare le strategie bianconere su Dybala e non solo

Sono mineral cruciali e decisivo por l’approdo di Dusan Vlahovic Alá juventus. I tempi sono estremamente risicati e la dirigenza dei bianconeri proverà anche a raccogliere un tesoretto dalla cessione di Bentancur o di un altro calciatore sul mercato, utile proprio ad alimentare il colpo dalla fiorentina. Il prezzo del centravanti serbo è infatti fissato a Settanta miloni di euro, senza la possibilità di dilazionare il pagamento in molti anni, per quello che sarebbe il botto più importante di questo inizio 2022.

L’edizione odierna di ‘Tuttosport’, parte proprio dal colpo Vlahovic ha quindi analizzato anche la situazione di due attaccanti attualmente presenti nella rosa di Massimiliano alegrie che potrebbero avere il proprio destino più o meno legato al serbo: Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, Vlahovic legato ai destino di Morata e Dybala: ‘allontana’ l’argentino

Stando a quanto evidenziato dai colleghi, Dusan Vlahovic sbarcherà a Torino nei prossimi giorni, e al più tardi giocherà in bianconero con la numero 9 il prossimo giugno. Attualmente il proprietario di quella maglia è ancora Alvaro Moratache tra fine dicembre e inizio gennaio era stato accostato con decisione al barcelona, salvo ricevere la piena fiducia di Massimiliano Allegri con permanenza annessa. Il condizionale sulla sua conferma fino all’estate è però d’obbligo vista la situazione, considerando che anche il centravanti ha capito che la Juventus non eserciterà il riscatto da 35 millones No nostante il ko di Chiesa la Juve questa volta non si opporrebbe all’addio di Morata, in case di arrivo di Vlahovic and di affondo seguente del Barça. Anche perchè con un divorzio anticipato risparmierebbero alla Continassa 5 millioni di prestito and altrettanti lordi di ingaggio.

Chi resta in bilico è anche e soprattutto Paulo Dybalasempre acondicionado dalle questioni relativo ad un rinnovo che no llega. I discorsi sono stati rinviati a febbraio, e considerando l’alto investimento su Vlahovic da 60 millioni di cartellino e 7 millioni annui di ingaggio più bonus, non è da escludere il fatto che la Juventus decida di pro and areso a risparment, compremi di Dybala . In tal caso sulla ‘Joya’ sempre in aguato l’Enterrar di Marotta.