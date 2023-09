“Me mudo a Florida” – Corriere.it

Sin embargo, el memorando de Jacobs contiene una serie de errores. canadiense André de Grasse, Especialista en 200 metros y seis veces medallista olímpico, entrenó en Orlando durante varios meses con… Juan Coghlan. Tras la marcha de Ryder, De Grasse explicó que su elección “no tenía nada que ver con la polémica de Rana, sólo necesito aire fresco”, el mismo aire que buscaba el inglés. Adam Al Jamili ¿Con quién se entrena ahora en Padua? Marco Eral. La semana pasada también Marvin BraceyCon dos medallas de plata mundiales y una marca personal de 9,85 en los 100 metros, explicó que dejó a Reiner para entrenar con el ex corredor Dennis Mitchell en la Academia Monteverde “para buscar una nueva motivación”.

Acusado de acoso y prohibido acercarse a la pista

La polémica en torno al nuevo entrenador de Jacobs continúa una tras otra Hace casi 10 años, En concreto desde 2014 Cuando la Federación Británica le apartó del cargo de entrenador federativo por una “relación inapropiada” con una deportista de dieciocho años Lo cual salió a la luz durante el Campeonato Mundial Juvenil en Eugene en el hotel donde se hospedaba el equipo. Luego, Ryder regresó a Florida y en su Tumbleweed Track Club comenzó a acumular corredores de alto nivel, incluidos, de hecho, Adam Gemili, Marvin Bracey, Trayvon Brummel y Andre De Grasse, pero después de 2020, Vio cómo las federaciones inglesa y canadiense bloqueaban gradualmente la financiación para los atletas no estadounidenses a los que seguía, que lo veían como persona non grata. Lo que pasó en los años siguientes no está del todo claro, lo cierto es que la Federación Mundial de Atletismo, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, se celebrará en 2022. Rechazó el pase para el Mundial en Eugene a un entrenador que todavía intentaba entrar en la zona de calentamiento sin autorización.



Cuando agredió a un periodista

Después de que dos agentes de seguridad lo interceptaran, fue entregado a la policía local, que le advirtió formalmente -bajo pena de arresto- que no se acercara a la zona. Rayner fue sorprendido entrenando a un atleta fuera del campo por un periodista del Guardian y atacó verbalmente al periodista. Después de años de negar su comportamiento y de volver a negarle la acreditación para las pruebas de 2023 y el campeonato mundial final en Budapest, Rana Ryder finalmente admitió ante los inspectores del Centro para el Deporte Seguro de EE. UU., según declaraciones del bufete de abogados Griffen and Stephens que lo asiste. – que mantuvo una “relación romántica consensuada con un deportista adulto”. El 10 de mayo, el Consejo de Supervisión de Estados Unidos lo puso en libertad condicional por un año (podrá entrenar a los atletas pero no los acompañará en las competiciones en los estadios), obligándole a asistir a un curso en línea sobre ética deportiva.