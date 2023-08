Juventus y Kosice en venta: se acaba el tiempo entre la propuesta de Premier League, Bundesliga y Roma | primera página

Philip Kostic Terminó en Detrás de las líneas del proyecto JuventusBasta con encontrarse En el mercado. Fue superado en la jerarquía de Max Allegri por Andrea Cambiasso y Samuel Elling Jr.Serbio, nacido en 1992. Ofrecido a la venta por Cristiano Giuntoli. Después de representar una de las pocas notas positivas de la temporada 2022-23, con 54 apariciones, 3 goles y 10 asistencias, de momento no encuentra compradores para su ex club Eintracht Frankfurt. Su agente Alessandro Lucci, cuyas relaciones con la Juventus no son ideales tras el asunto Bonucci, le busca un lugar, en Italia o en el extranjero. De momento, no hay resultados concretos para el técnico serbio, pero sólo hay encuestas de opinión entre clubes intermedios La Premier League inglesa y la Bundesliga, y la propuesta de Roma. Terreno giallorossi, que Lucci exploró para Kostec y Bonucci.

De la Liga italiana a la Liga saudí: todas las fechas de cierre del mercado de fichajes, país por país

Cuentas – Llegó a la Juve en el verano de 2022 por 12 millones euros, pagaderos en tres ejercicios, más una tasa adicional de un máximo de 1,5 millones de euros, incluida la contribución solidaria prevista en el Reglamento de la FIFA, Kostic tiene contrato con la Juventus hasta 2026. Con 3 millones ya amortizados en el balance, Kostic podría aportar plusvalías a la Juve si se vende por un precio inicial de 9 millones de euros o más. De momento, también gracias al año tan positivo que viene trayendo el internacional serbio, La Juventus pide 25 millones por ello, pero sin recibir respuestas positivas del mercado.

Las cifras correctas – Hay buenas razones para creer que incluso una oferta potencial de 12-15 millones podría ser suficiente para convencer a la Juve.. Sin embargo, para convencer a Kostic se necesita una oferta de contrato que sea al menos igual El salario que gana actualmente en Turín equivale a 2,5 millones netos año, nuevamente durante tres años. Entonces Kostic está a la venta, la Juve espera ofertas y luego destina las ganancias a otros objetivos de transferencia, en primer lugar a Domenico Berardi.