Tres tiros de última hora, pero primero desde rápido. Amrabat, hay que evitar una colisión frontal

¿Beltrán? Se nota que es un excelente jugador desde los primeros minutos que juega, y está en mejor forma que nadie porque jugó en Argentina hasta hace dos semanas. Pero Nezula puede ser favorecida como fuerza ofensiva principal. Con Beltrán durante el partido precisamente porque tiene buena salud física. Una alternativa también sería probar a ambos atacantes juntos si fuera necesario, pero naturalmente esperamos que eso no suceda. Quizás el idioma italiano me demuestre que estoy equivocado, pero así es como lo veo, con un sesgo hacia abajo. Kwame podría ser una alternativa a Brekalo, pero también es otra arma en el juego actual debido a su velocidad. Ikonè e Infantino no están disponibles para varias piezas opcionalesSutil jugó el domingo y ni siquiera estaba convencido. Duncan es más destructivo que constructivo. En las bandas los actuales suplentes se llaman Parisi y Kayode.

El mercado y las lesiones impactan mucho, han dejado fuera a seis o siete jugadores.

¿Cómo terminará el mercado? — La sensación es que la Fiorentina ya lo ha decidido todo, mantiene un nivel de interés muy bajo y permanece en absoluto silencio.Precisamente por la importancia del partido de esta noche, pero las horas finales podrían ser apasionantes.

El caso de los casos es un caso. Amrabat. Su entorno hasta el momento no ha podido recaudar cerca de los 30 millones de dólares acordados para el traspaso, una cifra que la Fiorentina siempre ha exigido. Hasta donde yo sé y ya he escrito, el jugador tiene un acuerdo con el Manchester desde hace algún tiempo y solo quiere la Premier League, pero los ingleses no tienen el dinero que quiere la Fiorentina. Trabajamos cedido con obligación de compra por 27 millones. Ya veremos. Los demás fueron sólo encuestas u ofertas que no fueron tomadas en consideración. El marroquí, de momento, no quiere ni entrar isla árabe, Pero el mercado allí es más largo y podría ser una solución incluso después del 1 de septiembre. READ Juventus, Doble Vía: Paredes y Fratesi

Sin embargo, los tiempos son muy difíciles y si no se puede encontrar la manera, Amrabat ya no quiere jugar en la Fiorentina. El tira y afloja lo abarca todo y la situación está clara desde hace algún tiempo. Al fin y al cabo, sus agentes sabían desde enero que tendrían que aportar treinta millones de euros para marcharse. ¿Terminará mal? ¿Tacos fuera de color rosa? Por supuesto, no todo el mundo tiene esperanzas. Pero también por principio Rocco Commisso no cederá un ápice. Esta situación no afecta al mercado, pero sí el clima que rodea al equipo.

La Fiorentina quiere ser centrocampista Y como con Vranckx pasó algo parecido a lo que pasó con Sutalo, un aumento continuo de la demanda respecto a la demanda inicial, el interés volvió a otro perfil como Demme, uno usado seguro El jugador de 32 años deja el Napoli, que podría sustituir a Arthur si fuera necesario. Horas agitadas también para la defensa.

El Betis ha retomado las negociaciones por Quarta tras el nombramiento de Luiz Filipe, y la Fiorentina está decidiendo ahora si sustituye o no al argentino. Otro gran esfuerzo para traer el teatro belga desde Rennes23 años, zurdo, ex polaco, valorado en veinte millones. Tras dos excelentes temporadas con los Rossoblu, fue vendido a Francia por 19 millones. Un jugador excelente, muy físico, muy reactivo, con buenos pies y capaz de retomar el juego: no es casualidad que cueste tanto. Este dinero le parecía excesivo a Sutalo, y si se llevaban a Thiati sería una señal importante para sus ambiciones futuras.

Pero todo depende de Quarta, y quizás también del resultado de esta noche, de las comunicaciones, de las listas y de otros dos o tres casos como el de Jovic, Kokorin, Benassi y otros que salieron a la luz, pero sin soluciones viables. Pero no estoy convencido de que eso sea todo. También tenga cuidado con una oferta de última hora en piezas exteriores con pago e intercambios.. Dos días de fuego, como comentábamos antes, pero con el gran objetivo de no inquietar al equipo ni un solo momento: la victoria ante el Rapid es imprescindible. READ TMW - AC Milan, Leo y Mendes están listos para fichar. Pero Dimvula quiere la tarifa de renovación.

También harán falta personas moradas, pero no parecen tan interactivas como en otras ocasiones. Lamentablemente no habrá treinta mil espectadores., pero el estadio todavía tiene que estar caliente y con todo el apoyo necesario para una noche muy importante y es posible que eso no se consiga del todo. No importa el rival, pero lo que está en juego, ya sea colectivo o no, es muy alto.

31 de agosto de 2023 (Modificado el 31 de agosto de 2023 | 00:04)

