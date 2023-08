Milán, Pioli: ¿Taremi? Estoy contento con el equipo que tengo. Sobre el papel, Lukaku es un gran fichaje, lo veremos en el campo”. primera página

Doble víspera en casa Milán: Mañana, de hecho, los rossoneri volverán al campo, A RomaEn el último día del mercado de fichajes de verano. Dos de los muchos temas que cubre Stefano clavijas En la rueda de prensa. Aquí sus declaraciones

Roma – “Cada partido es importante y queremos jugar para ganar. Jugamos contra un gran equipo, con un gran entrenador. Ellos ganaron menos de lo que mostraron en el campo y los números lo dicen. No seremos diferentes en Olímpico, siempre jugaremos nuestro propio fútbol, ​​lo que queremos”. Hacer, pero también lo que los oponentes en el campo nos permiten hacer. Queremos dar continuidad a las dos primeras victorias. Cuanto más equipos de nivel te enfrentes, menos Es probable que cometas errores. Tenemos que ser peligrosos, jugar el partido y no sufrir por ello. Es el último partido antes del descanso, “Necesita atención y concentración”.

lukaku – “Incluso antes de Lukaku, el ambiente en la Roma es fantástico. Siempre es agradable jugar en estadios llenos, no nos asusta, nos motiva. No sé para quién jugará Mo, pero siempre será un equipo fuerte”. “Tienen jugadores de calidad, son fuertes físicamente y lucharán por las primeras posiciones. Sobre el papel, Lukaku es un jugador fuerte y veremos qué tan bien se mueve en el campo”.

Adquisiciones – “Trabajamos mucho juntos para prepararnos de la mejor manera posible. Siempre insistí en una determinada idea de juego y di continuidad a ciertas elecciones de campo. Hablemos de los jugadores importantes, son fuertes e inteligentes. “Todo el sistema” funciona, incluso si aún quedan muchas cosas por hacer que necesitan mejorarse. A todos los nuevos jugadores les está yendo bien. Okafor viene de una lesión, quizá se esté quedando atrás, pero está mejorando. Musa y Chukwueze también vivieron un verano especial, lo hicieron: “No jugamos amistosos, pero ellos están en buena forma y listos para jugar desde el primer minuto”.

presidente – “El cardenal tiene un gran carisma y personalidad. Quiere hacer crecer a todo Milán y ese entusiasmo es un motivador también para nosotros”.

defensa – “Con el Torino fuimos más consistentes. Mañana nos enfrentaremos a un rival diferente y tenemos que ser buenos leyendo las situaciones. Nos hemos preparado de la mejor manera posible para enfrentarnos a un rival peligroso”.

Tarime – “Tengo entrenadores que son tan capaces que entre ayer y hoy no supe nada de ellos, porque saben que me estoy preparando para el partido. No sé lo que están haciendo. Hoy no estoy interesado”. mañana”. “Estoy muy contento y satisfecho con el equipo que tengo. Ya veremos mañana por la noche. ¿Krnic? Para mí es un jugador clave para el Milan. No tenía otras ideas”.

limpieza ¿El falso nueve? Todo es posible en el fútbol, ​​cuando hay dos factores principales, la calidad de los jugadores y sus ganas de estar disponibles. En este momento creo que es importante darle certidumbre al equipo. Hemos cambiado mucho. , entre fichajes y casi cambiamos de plantilla.En contratos”.

Campeones – “Estaremos a bordo durante el sorteo, esperemos que el capitán nos dé la noticia… El año pasado hicimos una gran Liga de Campeones. Queremos llegar a la Liga de Campeones este año con mucha motivación e ilusión. Estar en Es probable que el bote tres nos vea”. “En un grupo complejo, pero esto es normal”.