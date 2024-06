“Eso es lo que me dijo Totti”.

Sólo queda un día para que comience el partido Eurocopa 2024 Los azzurri se están preparando para esto El primer partido es el sábado contra Albania. En Dortmund. Desde el regreso de Iserlohn, Gianluca Scamaca Habló en la rueda de prensa: De la imposibilidad de convocarlo a Estados Unidos con Spalletti (“Envíame al psiquiatra”.) Incluso las disputas con Gasperini y el comentario de Totti sobre Coversiano, leen todas sus palabras.

Toni: “Estos son mis favoritos para la Eurocopa 2024”

Luca Toni, campeón del mundo en 2006 con Italia, señaló “Francia, Inglaterra y Alemania, exactamente en ese orden”. Los equipos favoritos para ganar la Eurocopa que comienza mañana. Tony dijo esto en una entrevista con el periódico alemán Bild. “Aunque ganamos la Eurocopa 2021, no partíamos como favoritos”. pero “Entonces nació algo mágico. Es seguro que ahora Italia no volverá a ser favorita. Hay equipos que están mejor equipados para el torneo y también son más fuertes en el papel. Así que no será fácil para nosotros”. Cuando se le preguntó sobre el “éxito” que alcanzará Italia, el exdelantero respondió: “Semifinales. En ese momento todo será posible. Nuestro equipo es capaz de hacer cualquier cosa y también tengo curiosidad por ver qué pasará. Podemos llegar a la final, pero también salir después de la fase de grupos. Obviamente Espero que sea el último”. Así lo informó el sitio web del periódico.

Vivo Azzurro TV, nace Casa Azzurri Germania Live

Cada día, Vivo Azzurro TV retransmite en directo las ruedas de prensa de los Azzurri desde la Casa Azzurri Germania de Iserlohn, con declaraciones de los campeones de la Eurocopa. “Casa Azzurri Germania Live” es el teletipo diario, emitido a partir de las 18.45, donde se pueden encontrar entrevistas exclusivas, invitados y las últimas novedades de la jornada de la selección nacional.

Programa Casa Azzurri

Después de la inauguración en presencia del Ministro Tajani y de todo el equipo, comienzan los actos en Iserlohn, en la zona reservada para socios y aficionados. En las pantallas gigantes se pueden ver los partidos de la Eurocopa 2024: ya hay 7.500 reservas para los primeros días, el concierto de Noemí el viernes: el programa

Iglesia en Skámaka

“Mi objetivo siempre es volver a lo más alto. Tengo 26 años, hay tiempo y quiero demostrar lo que he hecho en esta Eurocopa”. Así lo dijo Federico Chiesa a la web de la UEFA dos días antes de su debut en la Eurocopa 2024 ante Albania. Este gol es en la semifinal de la Eurocopa 2020 contra España. “Las sensaciones que me despertó este gol fueron grandes porque era una semifinal muy difícil. Sufrimos y al final logramos llegar a la final. Fue un gran gol. Pero ahora tenemos que empezar una nueva etapa”. “. Un torneo, con nuevos retos, un grupo difícil, hay que pensar en eso, pero sí, pensar en lo que hicimos en la última Eurocopa es muy interesante. añadió. De Chiellini Bonucci a la nueva generación. “Giorgio y Leo fueron campeones absolutos, pero vi que en nuestro equipo hay campeones absolutos del futuro. Tienen las cualidades. Somos un buen grupo, somos una buena selección e intentaremos jugar el fútbol que el. El entrenador quiere seguir adelante tanto como sea posible”. Chiesa volvió a decir.

Chiesa: “¿Soy como un pecador? Hay una diferencia”

"La comparación con Sinner me hizo feliz, pero él practica un deporte individual. Es un poco diferente ser el número uno allí, es increíble". Así lo dijo Federico Chiesa a la web de la UEFA dos días antes de su debut en la Eurocopa 2024 ante Albania. "El tenis es un deporte que amo tanto como a los atletas que lo practican. Desde afuera, Sinner parece un buen tipo con una buena cabeza sobre sus hombros, y solo tenía una cosa en mente, que era ser primero. y lo hizo". añadió. "Después de la Eurocopa 2020 quería intentar llegar a lo más alto del fútbol pero lamentablemente me rompí el ligamento cruzado y tuve que pasar por un largo proceso de rehabilitación. Mi objetivo siempre es volver a lo más alto", afirmó. Dijo la iglesia.

¿Quién es el árbitro del partido entre Italia y Albania?

El debut de Spalletti en Dortmund contra Albania es cada vez menos probable. Mientras tanto, se nombró oficialmente al árbitro, algo que los aficionados del Napoli recuerdan bien:

La primera etapa del “Punto Italia” en Dortmund

El 15 de junio en Dortmund, en presencia del embajador Armando Varricchio, se inauguró la primera fase de “Punto Italia”: una oficina consular móvil, creada sobre una oficina móvil de la policía estatal, que viajará entre diferentes ciudades de Alemania para brindar asistencia a los numerosos aficionados italianos que seguirán a nuestra selección de fútbol. Se trata de una cooperación sin precedentes entre la Embajada de Italia en Berlín y la Policía Estatal para proporcionar asistencia consular más rápida y eficiente a todos los ciudadanos italianos que seguirán a nuestra selección nacional en el Campeonato Europeo de Fútbol, ​​con el objetivo de responder lo mejor posible a las necesidades de nuestros ciudadanos en el extranjero, especialmente en situaciones de emergencia, y mejorar nuestros servicios consulares.

Aslani: “¿Italia? Espero que Barilla esté allí”.

El centrocampista de Albania y del Inter, Christian Asllani, debutará en la Eurocopa 2024 contra Italia el sábado por la noche: “Siempre es emocionante encontrar amigos y especialmente jugar contra los Azzurri. – Le dijo a Sky Sports – Tienen jugadores fuertes a los que respetamos y debemos salir al campo sin miedo. “Espero que Barella esté ahí: si está ahí, significa que está bien y eso es lo más importante”.

Dónde llegará Italia a la Eurocopa 2024

El equipo de Spalletti, menos potente y menos experimentado que el de 2021, podría llegar lejos: según un software que ha simulado secuencias de partidos miles de veces.

Totti y la final más bonita

Francesco Totti habló de la Eurocopa que comienza mañana en Alemania. El ex capitán de la Roma habló sobre los posibles favoritos nacionales y el enfrentamiento final:

Nacional, el programa de hoy.

La selección nacional continúa su camino hacia su primer partido contra Albania el sábado. El entrenamiento está previsto que se lleve a cabo a puerta cerrada esta tarde a las 17.00 horas.

Terminó la rueda de prensa

Aquí termina la rueda de prensa de Gianluca Scamaca desde la localidad italiana de Iserlohn.

Scamacca: “¿Qué debe hacer el delantero Spalletti?”

“¿Qué debe hacer un delantero Spalletti? Debe ayudar al equipo, presionar, limitar los espacios interiores, con el balón y luego el entrenador nos deja completamente libres en ataque”.

Scamaka: “Si no te sientes bien, ¿cómo vas a jugar con Gasperini?”

“Este año tuve algunas lesiones, así que si no estás sano, ¿cómo puedes jugar con Gasperini? ¿Cómo puedes jugar ahora en general? Durante los últimos tres meses comencé a sentirme bien físicamente y tuve continuidad, y luego fue como yo fui.”

Scamaka sobre los jugadores de la Roma en la selección nacional

“¿Cuál es el efecto de tener tantos aficionados rumanos en la selección nacional? Pero aquí están todos, aficionados rumanos, jugadores de la Juventus, aficionados del Inter… Entonces juego para el Atalanta, no para la Roma (risas, ed.). A mí me da igual, siempre y cuando “aporten ilusión, ganas y resultados”.

Scamacca sobre Spalletti y Gasperini

Y añadió: “Spalletti y Gasperini tienen dos estilos de fútbol diferentes. En Bérgamo jugamos más en base a los jugadores, mientras que en la selección nacional es un poco más táctico, pero me siento bien en ambos estilos de juego porque el entrenador tiene ideas ideales para Yo. Son buenos.” . “Ellos atacan, yo juego con movimiento, tengo posesión del balón y me siento bien”.

Scamaka “el vago”

“¿Qué pasa si me siento flojo? Bueno, desde que vine aquí significa que no lo soy, así que no (risas, editor). Spalletti quiere decir muchas cosas en esta sola palabra. Definitivamente me motivó y estimuló. Eso es Bueno, pero personalmente no me siento “con pereza”.

Scamaka en Gasperini

“¿La idea de Gasperini? Si estoy aquí es gracias a él porque me ayudó en este año tan importante. Tocó las fibras adecuadas para hacerme jugar. Le debo mucho”.

Scamacca hombre sorpresa de la selección nacional

“¿Quiero ser el hombre sorpresa de esta selección nacional? Es un momento importante para nosotros y para mí. Llegué aquí después de un buen final de temporada y espero aportar positividad e incluso goles”.

Skamaka en Albania

“¿Qué tengo miedo de Albania? Será un partido difícil porque a estas alturas todos los partidos son difíciles pero debemos centrarnos en nosotros mismos y dar lo mejor de nosotros en el campo”.

Scamaka y el número 9 de la selección

“¿Referencia número 9? Me gustaría emular al grupo que ganó la Eurocopa y al grupo que ganó el Mundial de 2006 porque dejaron una huella en la historia de la selección nacional y me gustaría hacerlo también”.

Scamacca en el set azul

“¿Nos han subestimado? Somos un grupo joven, ha comenzado un nuevo ciclo y nos tomó algo de tiempo mostrar nuestra fuerza, pero ahora estamos listos y nuestra fuerza se demostrará en esta Eurocopa. Estoy bien y espero poder hacerlo. ayudar al equipo a mejorar”. Allí lo más lejos posible”.

Scamaka: “Eso me dijo Totti”

“¿Qué me dijo Totti en Coverciano el día 10? Que estoy creciendo a nivel personal”.

Scamaka: “No llamar me envió al psiquiatra”

“Ayudó que no me llamaran a Estados Unidos: me envió a un psiquiatra”.

Scamaka en dgemcity

“¿Entrenar con Gemseti? Es un buen defensor, fuerte, físico, es un buen jugador”.

Skamaka y su primera aparición con Albania

“Me imagino mi primera aparición con Albania y sueño que será un partido exitoso, y espero empezar bien y lograr la victoria inmediatamente”.

Scamaka: Spalletti hizo bien en no llevarme a Estados Unidos

“¿Falta de malicia? Lo escucho mucho. Sólo intento ser útil al equipo. Lo más importante es ganar. Spalletti hizo bien en no llevarme a Estados Unidos, no merecía esa llamada”. “.

Scamaka y la Liga Europea con el Atalanta

“¿Me dio conciencia el partido de la Europa League contra el Atalanta? El año pasado no estuvo bien porque me rompí el menisco, este año fue genial porque ganamos la copa. Los jugadores fuertes tienen presión, si es así, prefiero tenerla. ” Es lindo tener ojos puestos en ti todos los días: cada día es un desafío”.

Scamacca, delantero de Italia

“¿Cuándo me di cuenta de que podía ser el delantero centro de Italia? Soy uno de los delanteros centro y estoy feliz de estar aquí y ser parte del grupo para vivir esta experiencia”. Así lo dijo Gianluca Scamaca en una conferencia de prensa desde Casa Azzurri en Alemania.

La iglesia es la piedra angular.

La selección nacional se prepara para su primer partido el sábado. En las pruebas tácticas en Iserlohn, Spalletti puso a prueba a Chiesa en ataque pero también en el flanco:

Italia, la posible alineación para enfrentar a Albania

Posible once inicial que podría jugar Spalletti en su primer partido de la Eurocopa contra Albania:

Cristanti, la Eurocopa 2024 en Alemania y los consejos de De Rossi

Dos días después del debut de Italia con Spalletti en la Eurocopa 2024, Brian Cristante habló de sus sensaciones, sin olvidar la Eurocopa que ganó en 2021 y la Roma con De Rossi:

Scamaka en la rueda de prensa

Próximamente, a las 13:30, Gianluca Scamaca hablará en rueda de prensa: sigue la retransmisión en directo aquí.

