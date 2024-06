Sus homólogos y novedades en este número.

Douglas Luiz Juventus: detalles

Ayer, en particular, Giuntoli intensificó sus conversaciones con Kia Joorabchian, el agente iraní del jugador carioca de 26 años, busca la fórmula adecuada para regular el acuerdo entre el club y el jugador. Douglas Luiz gana 3,5 millones en Birmingham, la primera solicitud para mudarse a Torino ronda el 6-7: Las intensas negociaciones han llevado las discusiones al punto de ruptura de que deberían fijarse en unos 5 millones por temporada, en el contexto de un contrato de cuatro años. acuerdo. Pero el técnico de la Juventus también continuó sus contactos con Monchi, ex director deportivo de la Roma, actualmente en el Aston Villa, para completar el cuadro de un importante intercambio entre los dos clubes. Los 65 millones necesarios para el brasileño, que seguramente no se marchará por motivos técnicos, sino por necesidades económicas para no ser sancionado al inicio de la próxima Premier League, se cubrirán con el IVA. Weston McKinneySin embargo Samuel Elling Jr. Y con un fuerte equilibrio económico. Mostrar las últimas actualizaciones Los 18 millones sugeridos por Giuntoli superan los 20 millones que pide Monchi.

Motta, Juventus en el destino: su primer equipo en Sao Paulo, ¡pero una granada!