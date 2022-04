“Gasperini es un genio, pero al principio no confiaba en él. Me recomendó al Inter”.

Inter: las palabras de Gossens

“Al principio Gasperini no confiaba en mi para nada Y tenía la sensación de que no era parte del equipo. Además, a menudo me sentía excluido, No hablaba el idioma, no entendía el sistema y ni siquiera entendía lo que el entrenador quería de mí, nadie me lo explicó realmente. Tenía que ver por mí mismo cómo podía hacerlo.. ¿El punto de inflexión? Poco después del partido de Dortmund, el jugador que jugaba en mi lugar se rompió el ligamento cruzado..

De repente me encontré la única opción, El entrenador tuvo que dejarme jugar. Todo ha cambiado desde entonces. Pensé que desde entonces voy a jugar para mí. Esto creó una sensación de libertad en mi cabeza y me gustó el entrenador. Gasperini es un genio en lo que respecta a la formación de equipos, es un martillo tácticamente. Aprendí mucho de el. No necesariamente teníamos una relación de primer grado, especialmente al principio, cambió después de un tiempo. Me dijo que nunca había entrenado a un jugador que hubiera dado tantos pasos adelante como yo, he mejorado tanto. También dijo que Inter era el movimiento correcto en este momento. Al final fue una gran transición. Lo saludé calurosamente”.