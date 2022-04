Emoción entre los períodos de recuperación y spinning

El puesto de Champions ya está asegurado y ahora puede planificar acercarse a la final con el Inter para no terminar la temporada con las manos vacías.

En el peor de los casos, con la Fiorentina capaz de ganar los cinco partidos restantes, incluida la recuperación con el Udinese, juventus Debes anotar al menos seis puntos entre Venecia, Génova, Lazio y la misma Viola para asegurar un lugar allí. Liga de Campeones. Un hito está ahora a un paso de distancia, también esperando ser aprobado por la cuenta. A estas alturas, el verdadero objetivo de los bianconeri en la liga puede ser el tercer puesto que ocupe A Nápoles Con dificultad y con un calendario poco complicado, pero con algunos escollos (ver Sassuolo y Turín).



En efecto, desde anoche, el tsta di alegre Todos sus jugadores apuntan al 11 de mayo, cuando se disputará la final en los Juegos Olímpicos Copa de Italia contra Enterrar. Por eso, desde ahora y hasta las próximas dos semanas, Continassa trabajará sobre todo para recuperar a los heridos y dar un respiro a quienes más lo necesitan.

En el primer frente, de hecho, hay cierta preocupación. empezando desde Manuel Locatelli, que posiblemente no pueda volver a tiempo para el derbi italiano en versión copa. En cambio, habrá Arturo Y también hay esperanza de una revisión en el campo. Weston Mc KinneyAhora parado desde la ida ante el Villarreal, y semi-regreso al final. Por supuesto que el americano no estará en su mejor momento, pero es mejor estar allí aunque sea unos minutos que no poder contar con él. Pero sobre todo en Turín, eres duro para él. Juan Cuadrado, detenido por un problema muscular que no debería ser grave, pero esto podría detenerlo más de lo esperado. La colombiana es una de las pocas jugadoras capaces de cambiar los partidos por sí sola y su ausencia ante los nerazzurri sería muy pesada.

En defensa, Mattia De Sciglio se perderá y definitivamente no será elegible, aunque hay cierta preocupación por él. Matisse de LigtEn el último momento, se vio obligado a ceder ante el Sassuolo por un problema muscular. Se esperan actualizaciones, esperemos que no haya sorpresas desagradables, incluso si Chiellini y Bonucci parecen estar haciéndolo bien.

Ciertamente, de aquí a Roma, se aprovechará el modo de arreglo para dar la menor comodidad posible a los que hasta ahora han tirado del carro. Entonces, se esperan un poco más de ventas, tal vez de Chiesney a Danilo y Rabbit y tal vez también Vlahovic y Morata. Porque el objetivo ahora es uno solo: vengar la derrota en la Supercopa de Italia y sobre todo evitar terminar la temporada sin títulos para subir a los cielos, un hecho que no sucede desde hace una década.