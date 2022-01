Juventus, Aston Villa Bentancur: estado actual

Son días calientes para el mercado de fichajes de la Juventus que dirige Massimiliano Allegri: de la cuestión de Vlahovic a la cuestión de Bentancur.

Apenas siete días después de la conclusión de la sesión de invierno de transferencia de mercado, escenarios sorprendentes e inesperados aparecen hasta muy poco tiempo antes, con juventus en primera fila.

Como os contamos días atrás e incluso en las últimas horas, el juventus Está tratando de hacer la explosión llamada Dusan. Vlahovic. centrocampista serbio fiorentina Se le considera el jugador correcto, el único que relanzó el equipo de Massimiliano alegre Y dar el ataque final al área Liga de Campeones, aEl gol anunciado por el técnico de la Juventus Anoche después del partido contra Milán stefano Bioli. Pero se requiere un reembolso a través de algunas ventas para financiar la operación, y Lilies no tiene la intención de aceptar ninguna contrapartida técnica.

Por esta razón, el interésAston Villa por Rodrigo Bentancur, autor de una buena actuación anoche en el Giuseppe Meazza. Esteban “Phelans” Gerardo Estará muy interesado en el centrocampista uruguayo y Luis SuárezEl ex nacional de Boca Juniors de 24 años también lo habría confirmado El buen gerente inglés recomendó el cheque.

Juventus Mercado de fichajes, Bentancur Aston Villa: Lo último

Pero lo que debe traer Rodrigo no es un proceso fácil Bentancur Todo’Aston Villa. De hecho, según los últimos rumores que recopilé Calciomercato.it De fuentes cercanas al jugador, sin una sugerencia muy importante, puede persuadir al jugador, y no solo, para que deje un club importante como juventus A la mitad de la temporada y todavía tenemos un contrato de dos años y medio, es muy poco probable que el acuerdo se lleve a cabo. Mostrar que, hasta el momento, no ha llegado, pero la situación necesita un seguimiento cuidadoso. Finalmente, es bueno recordar que el 35% del número es que juventus Recogerá, tal vez, de la venta. Bentancur, debes pagar en bóvedas boca Juniors.