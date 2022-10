Tarantino, el ex del Inter que paró la apelación en el Asago-Calcio

Jugó con Maradona, Zola, Ronaldo, El Finomino, Baggio y Pepe Signori. Pero la intervención más importante Massimo TarantinoEl ex lateral izquierdo de Napoli, Inter, Bologna y Como, lo hizo en la noche del jueves en el Carrefour de Assago. fue el primero en prohibir Carrefour Asago apuñalado. Logró frenar su alboroto asesino, a pesar de que el hombre de 46 años ya le había disparado al cajero e hirió a cinco personas, entre ellas Defensor de Monza pablo maro. Sin su coraje, las pérdidas habrían sido mucho más graves. “Pero no me llames héroe, no he hecho nada especial”.

La carrera de Massimo Tarantino

Nacido en Palermo hace 51 años, hijo de un técnico (su padre Bartolomeo jugó una temporada en el Venecia), se crió en cosmos palermo En el Catania. En 1989 se traslada a Nápoles Maradona donde permaneció siete años. Una desafortunada aventura enEnterrar En 1996: una grave lesión le hizo perder un año. Vuelta al campo con Boloniadonde jugó cinco años antes de mudarse a como. En Lombardía, pasan dos años antes de caer en la categoría de camisetas Tristina Y el Pavía.

Massimo Tarantino, una vida en el fútbol

Y en Pavía, Tarantino dio sus primeros pasos como directivo, trabajando en el sector juvenil. Y con las promesas del fútbol italiano trabajó en Bolonia y Roma, en la película “Cantera” de Bruno Conte. La temporada pasada fue responsable del área técnica en SpalY el Hoy con el entrenamiento de Daniele De Rossi.