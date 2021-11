Ceremonia de premios en vivo – Corriere.it

de Comité Editorial Deportivo

En París, el premio se otorga al mejor futbolista del año: el argentino en el séptimo sello. En Donnarumma (10o) Premio Jasin al Mejor Portero

29 de noviembre Fútbol de Francia tiene Balón de Oro 2021 (dónde verlo aquí) : Para desafiarse como de costumbre Leo Messi, que ya ganó seis y que Este año ganó la Copa América con Argentina El delantero polaco del Bayern de Múnich robert Lewandowski Quién ganó en 2020 (cuando no se entregó el Balón de Oro debido a una pandemia) los seis trofeos de que dispone el club, incluida la Champions League, pero no el galardón personal, que fue cancelado debido a la pandemia. Como era de esperar, se llevaron el primer y segundo lugar, antes de la sorpresa. Jorginho III. La gran y polémica decepción de Cristiano Ronaldo VI. cuatro Los italianos que estaban en la lista: Donnarumma, mejor portero nominado y décimo de la clasificación general, Bonucci, Chiellini y Parilla.

Lionel Messi y Robert Lewandowski siguen jugando por el Balón de Oro de 2021. A las 21:53 h Anuncio: Messi marca siete goles en el Teatro Chatelet de París. “Cumplí el sueño que llevaba años deseando, y al final llegó esa victoria que quería. La Copa América me llevó a ganar este premio. Quiero compartir este trofeo con mis compañeros de selección. Es el más especial “.

El mejor portero, por supuesto, es Gigio Donnarumma, que derrotó a los rivales de Ederson, Benjamin Mendy, Jan Oblak y Manuel Neuer. Premio Jacin anunciado a las 21:31 horas “Ha sido un año inolvidable para mí – comentarios de Donnarumma en el escenario – desde volver a la Champions League con el AC Milan hasta ganar la Eurocopa con la camiseta azul. Dimos alegría a todos los italianos y me quedo sin palabras porque fue una sensación increíble, gracias a mi ex y actual entrenador ”, comentó en el momento de la entrega de premios, acompañado de una broma cuando se le pidió que presumiera el francés:“ Merci beaucoup ”. él sonrió.

El premio Kopa, dedicado al mejor jugador joven del año, es para el talento portugués Pedri, que ocupa el puesto 24 en el ranking de los grandes nombres. El español pasó la palma holandesa Matthijs De Ligt (2019) al ganador francés Kylian Mbappé en 2018. El año pasado no se entregó el trofeo debido a la pandemia. Fue sucedido por el joven de 18 años del Borussia Dortmund y el equipo nacional de Inglaterra Jude Bellingham.

Los Furiosos: CR7 y Benzema. Ex-Juventus: ‘Él simplemente miente sobre mí’

Algunos medios españoles informaron que Karim Benzema, enojado por no ganar el galardón (según las mismas fuentes, habría quedado en tercer lugar) habría decidido no ir a París, y por tanto se habría quedado en Madrid, al igual que Cristiano. . ronaldo, Quien no se fue de Manchester y tomó un respiro en las redes socialesEl resultado de hoy se aclara con las declaraciones de Pascal Ferret (Editor en jefe FF, editor) la semana pasada, cuando dijo que le iba a decir que tenía la única ambición de terminar su carrera con más premios Ballon d’Or que Lionel Messi. Mintió, usó mi nombre para promocionarse a sí mismo y a la revista para la que trabaja.