Copa Davis, Italia vs Croacia 1-2: Un pecador infinito no es suficiente .. el dúo condena a los Azzurri | Noticias

Sonego pierde los primeros partidos de individuales contra Gojo, luego Jannik empató para Marin Cilic pero en dobles con Fognini no logra vencer a Mektic y Pavic

L ‘Italia Fuera en los cuartos de final del campeonato Copa Davis, y el Croacia Volar a las semifinales gracias a la victoria por 2-1 en Turín. Es el doble formado por Mektic y Pavic para condenar a los Azzurri: la pareja número uno del mundo supera por 6-3, 6-4 Yannick Sener y Fabio Fognini Dar a los croatas el punto decisivo. En los dos sencillos anteriores, la misión especial de Sinner superó a Cilic en una remontada y empató temporalmente la derrota de Sonego con Gojo.

Fozini / SINNER-MICTEK / Pavic 0-2

El doblete de cuartos de final de la Copa Davis contra Croacia se ha vuelto crucial, pero el dúo de Miktic y Pavic, el número uno del mundo que puede ganar nueve torneos este año, incluidos Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio, es muy fuerte. El capitán italiano Filippo Volandri cuenta con Fabio Fognini y (sorprendentemente con una decisión de última hora) Yannick Sener, que regresaron de la agotadora maratón ante el Cilic: los croatas se impusieron 6-3, 6-4 sin mucho problema, apoyándose en su mayor experiencia en las disciplinas y así arrebatarle un pase a las semifinales. Los oponentes de Fognini y Sinner son implacables en el servicio y muy tenaces, que intentan imponerse desde abajo pero son inferiores en el juego de vuelo y respuesta. Just Sinner comete cierta ingenuidad en la red, mientras Pavic toma a su compañero de la mano y su izquierda curva una espina en el costado del chiste. La pareja croata es la más fuerte del mundo y también se puede ver tácticamente, luchando contra las Azores pero al final tienen que sucumbir ante los aplausos de la multitud del Pala Alpitour. Ahora Croacia espera al ganador entre Serbia y Kazajstán en las semifinales.

Sener Selek 2-1

Yannick Sener pelea como un león y logra disparar los cuartos de final de Copa Davis ante Croacia en Turín: 1-1 tras los individuales. En el segundo partido, el sur tirolés logró el logro en una pelea real y el experto Marin Cilic regresó con un marcador de 3-6, 7-6 (4), 6-3. Inicialmente, nada podría hacer un pecador contra Cilic que está centrado desde la línea de base e implacable en el servicio: es precisamente el servicio lo que marca la diferencia en el primer set cuando el croata ni siquiera permite un quiebre mientras Sener pierde su turno una vez, pero lo suficiente para dirigir el juego en pistas croatas. Cilic mantiene altos ritmos y presión y con su experiencia como el ex No. 3 del mundo, acelera de inmediato incluso al comienzo del segundo set: rompió en el primer partido y en este punto el destino de la clasificación está todo en su manos. Sin embargo, el campeón del US Open 2014 cae por primera vez y pierde el servicio para devolverle el impulso a Sinner, pero luego llega otro contraataque que lleva a Cilic a entregar el partido con una puntuación de 5-4. South Tyrolean no se rinde y toma el saque del oponente nuevamente en 5-5, elevando al grupo en ese punto a un desempate y Sinner aprovecha la oportunidad para igualar el número del set. Pasamos al partido de tres y el partido se convierte en una lucha punto a punto muy dura: el quiebre de Sinner al principio, el contraataque inmediato del croata. La multitud está emocionada y cuando se cruzan las dos horas y media de juego, Jannik pone otra pausa de 4-3: es el tramo crucial, Sinner es mentalmente sólido como una roca y no parece sentirse fatigado físicamente al superar el adversario. Después de otra ruptura azul, ocurrió el milagro. “Ambiente increíble, fue un partido muy difícil pero nunca me rendí”, dijo el pecador sin voz al final del partido.

SONEGO-GOJO 1-2

Rotunda derrota contra todo pronóstico Lorenzo Sonego en los primeros individuales de los cuartos de final de la Copa Davis: en Turín, el tenista cayó inesperadamente 7-6 (2), 2-6, 6-2 ante Borna Gogo, de 23 años, número 279 en el mundo y primera aparición mundial de prestigio. El azul comienza fuerte y parece honrar expectativas positivas con mucha facilidad: liderando 4-1 con el balón 5-1 en el primer set, Sonego tiene el partido en el bolsillo pero a estas alturas sucede lo impensable. El croata empieza a jugar muy bien, quitando la tensión al inicio del partido, mientras que el de Turín se sorprende y empieza a cometer pequeños errores. Gojo lo maneja todo en defensa y ataque, Sonego se pone nervioso y el parcial avanza sensacionalmente al croata en la segunda parte. En el segundo set, Lorenzo recoge ideas, se aferra a la experiencia y vuelve a imponer su propio juego como al inicio del partido, restableciendo jerarquías. Así el oponente pierde certeza y establece una serie de credulidad que hace que el grupo se escape hasta el final 6-2. Parece el comienzo de otro juego, pero en el tercer set, Gojo no se rinde y hace un trabajo real, aferrándose al partido y eliminando a los equipos en la clasificación (252 posiciones). Songo colapsa mentalmente y el primer punto va para Croacia.