Marco Mengoni: “Un gobierno obsoleto en los derechos: el absolutismo” – Corriere.it

Un arcoíris cruza su rostro en la portada del nuevo disco. marco Mengoni cierra la trilogía “Materia” con tercer disco “Prisma” (Lanzado el viernes) El juego de colores recuerda la descomposición de la luz a través de la materia sólida. Pero este arco iris tiene un significado más profundo para el compositor. esta relacionado con la ciencia Marco ondeó, con la bandera italiana, en el podio de la final de Eurovisión hace unos diez días. Él estaba ahí Estandarte de la inclusión totalcontra toda discriminación. En Italia veo muchas cosas que no entiendo porque en 2023 me parecen desfasadas. No mi deseo de oponerme, sino un deseo de entender lo que está sucediendo. Creo que la inclusión y las minorías son una parte integral de la sociedad. Las fuerzas de la mayoría del gobierno no parecen ir en la misma dirección que usted en términos de derechos LGBT: «me da un poco de miedoPero no estoy solo, ya que esto también lo dijo el jefe de gobierno en el exterior (refiriéndose al canadiense Trudeau Sr. Dr.). Hay acciones que veo y pensamientos que escucho que me dan ganas de gritar mis pensamientos aun a costa de recibir los comentarios negativos que obviamente vinieron después de esa marca. Incluso si son más positivos. No me gusta la posición del actual gobierno.a”.

de lo general a lo particular. ¿Se refiere a la ministra Roxella? No solo eso, sino también las declaraciones del presidente de la Cámara Fontana. Me gustaría entender por qué existe este enfoque". Trate de mantenerse alejado de los juicios partidistas. «No me gusta usar la palabra 'fascista'. Aunque no estoy de acuerdo con lo que se dice. ¿Es una práctica llamar dictatorial a algo? ¿O algo para abrir una discusión y confrontarnos? Por supuesto, si fuera la segunda opción, no me parecería el camino correcto. veo dominanteComo si toda esta gente no viviera en la calle y no fuera al supermercado a hablar con la gente. Cómo juzgar a Cuba desde una habitación cinco estrellas. No tengo ayudantes que hagan todo por mí, no vivo en el Olimpo de los cantantes: tengo amigos que hacen otras cosas con los que me compararía».

Lo que anima a Mongoni no son solo las luchas por los derechos LGBT. “The Damned of the Earth”, una de las canciones experimentales y musicalmente más agradables del álbum que navega entre la electrónica y el mundo, nos lleva al drama de aquellos que cruzan desiertos y mares solo para terminar en barrios marginales y marginales. empleo. También en la canción hay un extracto del discurso de Nelson Mandela. “Me inspiré en el trabajo del antropólogo Frantz Fanon, quien mostró cómo tratamos a las diferentes culturas de manera diferente. Tenemos que encontrar diferentes formas de dar la bienvenida a quienes huyen de lugares que no son pacíficos ni seguros”.