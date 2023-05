“No necesito el nombre de mi padre en el escenario y no me importa el dinero” – Corriere.it

“Cuando nací él no estaba allí, no podía extrañar algo que no había visto antes. No recuerdo nada de ese período. Luego, cuando crecí, deseé tener un padre también. Lo llamo Gianni, recuerdo nuestro primer encuentro, su túnica morada con bordados. Luego, como a los diez. A mi edad, cuando escuché a mi madre cantar sus canciones y la escuché hablar con su hermana por teléfono, entendí quién era mi padre. Buena sangre. no miente, Kalon también es cantante (lanzó la canción “It’s Mine”) y su madre soñaba con verla algún día a dúo con su famoso padre.” Me encanta la música que hace y también me gustaría cantar en Nápoles”, admitió el artista, quien también reveló que hace unos años optó por participar en algunas veladas bajo el nombre de Christiana Ranieri, pero los abogados de su padre se lo impidieron. “Hoy me he identificado como artista, y necesito usar mi el nombre de mi padre, porque Massimo Ranieri es solo él, yo soy otra persona. Ahora tengo su título en mi corazón y no lo necesito en el escenario”.