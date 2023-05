Tina Turner está muerta. La Reina de las Rocas cumplió 83 años

ella murió Tina Turner. Su portavoz anunció que la cantante tenía 83 años. Este es el anuncio:Tina Turner, reina del rock and rollFalleció pacíficamente hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Küsnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde a una leyenda musical y modelo a seguir.” La Casa Blanca comentó sobre la muerte de la artista: “Muy triste noticia, una gran pérdida para todos los que la querían”.

Tina Turner, de la vida violenta con Ike al escenario mundial, lady rock cumple 80 años ernesto asante

26 de noviembre de 2019

Entre sus logros, (simplemente lo mejor Y Límites de la ciudad de Nutbushlos otros estan con el marido Ike Turnercon quien colaboró ​​en varios discos. La explosión de su carrera en solitario se dio en la década de los 80, con canciones que marcaron época como No necesitamos otro héroey la banda sonora Mad Maxay la hermosa Bailarín privadoFue escrita por Mark Knopfler y le traería cuatro premios Grammy. Una voz maravillosamente conmovedora con una voz siempre expresiva, nunca forzada y un poder reconocible al instante, Tina Turner Se las arregla para levantarse después del final de una relación devastadora con Ike, que la dejó en la ruina financiera y psicofísica. Y renace como un ave fénix, como lo vio David Bowie, habiéndose levantado para volar una vez más, levantándose de su destrucción. Conviértete en la reina del ácido en la versión cinematográfica de ópera rock de The Who Tommy, en la que el protagonista es introducido a los viajes lisérgicos. Después de recuperar su nombre, que Ike le arrebató al presentar su nombre como marca registrada, Tina Turner aguarda en su viaje hacia una nueva vida, bajo las luces, después de la oscuridad y la violencia de años anteriores.

Tina Turner renuncia a los derechos de su música y al uso de su nombre e imagen 06 de octubre de 2021

como Torneronombre real Anna Mae Bullock, se convierte en una estrella mundial a los cuarenta años. Ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo, ganó 11 premios Grammy, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll con Ike en 1991 (solo en 2021) y fue honrada en el Centro Kennedy en 2005. Está estirada hasta el alma y el ritmo. y blues y pop rock con un talento natural expresado en discos pero sobre todo en el escenario, en un renacimiento artístico paralelo a un renacimiento personal.

Tina Turner: “Basta de mí. Ahora quiero vivir” por Martín Schulz

30 de junio de 2021

Además de las canciones originales, ha hecho éxitos de alto perfil como María orgullosa RAC e Quedémonos juntos a al verde. Incluso en las expresiones más populares, Tina Turner Nunca perdió el estatus de gran artista. La vida no le perdonó otros dolores: el primer derrame cerebral, el descubrimiento del cáncer y el suicidio de su hijo Craig. Pero es una vida que también se convirtió en una película, un musical de Broadway y un documental de Hbo en 2021, uno que se ausentó de su audiencia. Quien la saluda en el día de la despedida con miles de publicaciones y tuits de gente común y artistas.