Ladies ‘Paradise 6 17 de diciembre de 2021: Episodio

Vista previa de Ladies ‘Paradise 6 17 de diciembre de 2021

Paraíso femenino 6 El 17 de diciembre de 2021 ir al aire en rai 1 Mostrado por primera vez en 15:55. con este episodio Un bloque de episodios que van del 66 al 70 de la sexta temporada. Las apuestas también están disponibles en Ray Play, en ejecución en diretta o bajo pedido.

Aquí hay vistas previas Paraíso femenino 6 ¡A partir del 17 de diciembre de 2021!

Ladies ‘Paradise 6 Episodio 70 Argumento

Leer después del anuncio

Gema Montaron una gruta navideña con ella Baba de niña. Ahora su padre se ha ido y la memoria puede herirla. Sin embargo, también existe una forma de trasladar a nuestros seres queridos a la memoria con amabilidad y dulzura. La pequeña Zinta encuentra una sorpresa en su guardarropa. Gracias a eso, volvió a su mente cuando hizo la cama con su papá. I Recuerda que nadie los tomará.

Umberto han recibido información correcta: vegano Pasará las vacaciones de Navidad en Estados Unidos. El diseñador se marcha. Sin embargo, no tiene intención de marcharse del Milán sin despedirse Venere. Tiene un talento especial para cada uno de ellos.

Armando No puede guardarse para sí mismo lo que ha descubierto Nino. El piensa que es correcto Don Saverio Sea consciente de ello. Zakka está atravesando un momento de crisis. en segundo lugar Irene Dora Debería aprovecharlo: para Cipriani, este es el momento perfecto para volver y seguir adelante con él.

Anna y Salvator Se acercaron lentamente. Impriani encontró la manera de decirle al camarero que era viuda y madre. qué Salvatore El aun no lo sabe Irene no una hija QuintoEl difunto esposo de Impriani. padre del niño Massimo Riva, quien, en ese momento, era realmente malo con I. La joven teme que Salvatore reaccione mal ante esta noticia. No tiene el valor de decírselo. Entonces toma una decisión dolorosa e inesperada.