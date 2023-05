Marco Bocchi: Tuve un virus raro y no tengo memoria. Un nuevo nacimiento cada día

Actor y director Marco Bocchia partir del 11 de mayo en cines con la nueva película la caza Que dirigió, dijo en un monólogo a hienas Las consecuencias de la enfermedad que lo azotó hace unos años.

El raro virus que lo infectó

“Hace cuatro años sobreviví a un virus raro. La parte de mi cerebro que controla la memoria y el habla me afectó. Hablé mi propio idioma por un tiempo incomprensible para los demás. Pero si la capacidad de hablar regresa, entonces mi memoria y muchos recuerdos, por otro lado, se han ido para siempre”. […] Hoy no reconozco las caras de mis amigos e incluso puedo ver una película seis veces antes de darme cuenta de que la he visto. Recuerdo algunas anécdotas de mi infancia que mis amigos me decían “¿Pero quién? ¿Pero dónde? ¿Pero cuándo?”. Porque repito estas preguntas una y otra vez. Vivo con Google Maps porque no recuerdo las calles de los pueblos de alrededor donde crecí y tuve que aprender a hacer mi trabajo de una forma nueva, estudiando dos veces. A menudo me sentía despistada, limitada y dañada, porque los recuerdos que llevamos dentro a lo largo de nuestra vida nos dicen quiénes somos todos los días. Entonces yo, que ya no tengo ni tengo muchos de esos recuerdos, pero podridos, mezclados con imaginación, fantasía, ¿quién soy realmente? A menudo me preguntaba eso. Entonces dejé de mirar, y de hecho me gusta imaginar que fue casi un golpe de suerte, que había algo en el pasado que tuve que olvidar por completo. Ahora he aprendido a vivir con este malestar porque lo aprovecho y pretendo estar cómodo para no recordar las cosas que recuerdo tan bien. Cada día renazco como un hombre que deja atrás una parte de su pasado para vivir el presente, un hombre nuevo. Y, por extraño que parezca, un hombre feliz.

Hace tres años, cuando ya se había recuperado del coma al que le había obligado el virus, debutaba como director con la película Nunca llueve en Tor Bella Monaca Nos dijo: “La enfermedad me ha dado otra conciencia: que no soy indestructible. Si eres atlético, hipermóvil como yo, ves las dificultades demasiado lejos y en cambio lo que ha pasado me ha hecho entender que necesitas mantener los pies. tierra, anímame a darle más importancia a las cosas.” Misión: Laura y mis hijos. directora con esposa de laura chiatti quien también protagonizó la película junto a Filippo Negro, Paolo Pierrobone y Pietro Sermonti, fue invitado a domingo en Donde la declaración de Chiatti desató una polémica social, la actriz quiso calmarlo explicando que se trataba de una broma.