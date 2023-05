“Tuve un aborto. ¿Padre? Si digo edad…”

paula barali Lo admitió y lo hizo en el libro This Isn’t the End of the World y en una extensa entrevista con la revista Eve. Los temas principales de la historia de Barali son los de la menopausia, el aborto y la sexualidad. Concretamente en la menopausia, Barral desveló el trasfondo de su experiencia personal: “Mi ginecóloga me escribió: ‘Han llegado los resultados de los análisis: estás en la menopausia'”.

El día que Showgirl recibió la noticia, estaba haciendo fila en la taquilla de Machu Picchu, Perú. “Pensé que era fuerte y lo era, pero no sabía que también tenía mis lados débiles: emociones, ira, inseguridades. Enfrentarlos me dio una nueva conciencia”. Y otra vez: “Al principio me emocionaba ver toallas higiénicas en los estantes de los supermercados, o abrir el mueble del baño y darme cuenta de que no estaban porque ya no las necesitaba. Durante un tiempo sentí una poco perdido También porque fue inesperado “. Mi ginecólogo señala que a veces la menopausia prematura puede ser el resultado de un estrés extremo”.

Y en este punto también habla del aborto: “Cuando decidí interrumpir el embarazoMi ginecóloga me dijo: “Mira, Paula, quizás algún día te arrepientas”. Pero, ¿se puede tener un bebé para no arrepentirse de no haberlo tenido? Ahora que veo a mis amigos que ahora tienen hijos en la adolescencia, supongo que simplemente no quiero estar en sus zapatos. Ya estaba muy preocupado por mis perros, sin mencionar lo nervioso que estaba”.

Luego hace un razonamiento más íntimo: “Si dices la edad, es fácil calcular el franqueo”. Descubre quién será el padre Mejor no. No lo recuerdo, pero mi madre me decía que de niña yo repetía que quería ser madre. De hecho, siempre me ha encantado la idea de una familia, y me encantan los niños… Una de las razones por las que tomé esta decisión fue porque me quedé embarazada. Después de sólo un mes de estar juntos. No tenía garantías de que duraría. Y aunque no tengo nada en contra de las madres solteras, no era lo que quería para mí en ese momento. Soy una mujer muy liberada, así que si finalmente no tuve un hijo, creo que fue una elección consciente”. Finalmente, a quienes le pidieron que comentara sobre una etiqueta de “MILF” que le habían cosido, dijo: “Si un hombre va con una muchacha ¿Cuántos años tiene tu hija, cómo la llamas? Me parece una forma de enfatizar que las mujeres no deben estar con hombres más jóvenes. 35 está bien para mí”.