¿Littizzetto humilla a Micol Encorvia? La respuesta es: “No es gracioso”.

Si supiera que sus bromas sarcásticas sobre mensajero a Amazonas Es probable que se convierta en un problema nacional. Mikul Encorvia lo evitará. La ex de Gevina se quejó cínicamente de que un mensajero tocó a su puerta a las 9:30 a. m. para entregar un paquete, interrumpiendo su sueño.

Lea también: Luciana Littizzetto arrasa con Micol Incorvaia: “Sácame el pelo de la nariz…”

Nada en contra del mensajero, simplemente Encorfaya se quejó de que aún no recuperaba los ritmos normales, dado que el hermano mayor Phip se acostaba muy tarde y se despertaba al menos 12 años antes. TV, así como en programas muy populares como VivaRai2 y Che tempo che fa. Fue el primero en burlarse de Encorvia fiorelloseguido de cerca luciana littizzetto.

Lea también: Luciana Letizito, envenenadora del gobierno: “Me voy a Mongolia”

La ex Jefina decidió expresarse en la historia que le interesa de cerca: “Francamente yo también me reí de las burlas que se hicieron. Lo que menos me dio risa fue la desinformación y la forma en que esto último puede generar malicia de personas que no lo hacen”. te conocen y no se documentan antes de que vengan a insultarte. Los que me siguen lo saben, simplemente respondí en tono sarcástico.