“Pasé meses catalogando sus vidas y descubrí un lado desconocido”.

Pablo Kisosoglou Dedicado a la muerte de su familia. padresdesapareció a los pocos meses, y una larga publicación en su perfil. Instagram, contando a sus fans cómo vivió esos momentos, entre las huellas vividas, las cartas encontradas, las cosas no dichas y los arrepentimientos. El actor se sumerge en los recuerdos y finalmente hace una llamada conmovedora. «Estos son mis padres. Con meses de diferencia se despidieron de mí. Estuve más de 150 días o menos raspando y catalogando todo (gracias por darme una hermana con quien compartir la experiencia) todo lo que estaba ahí, todo lo que quedaba de vida, o mejor dicho dosKisisoglu escribe.

memoria

«Suceden cosas extrañas -continúa el actor- cuando no tienes una pared detrás de ti en la que apoyarte. Me di cuenta de que mientras trabajaba me interesaban más las fotografías y los documentos relacionados con su vida como personas que como padres. Encontré cientos de cartas de amor enviadas desde el cuartel donde papá hizo su servicio militar (perdóname, papá, si no pude resistirme a leer algunos extractos), fotos de parejas comprometidas y documentos de viaje. Descubrí un lado desconocido, una dulzura infinita, sueños desconocidos y pasión en ese momento, y el papel de los maestros también era confuso.».

«Sentí brotar dentro de mí un renovado respeto —y esto concluye— y un gran sentimiento de gratitud hacia quienes me habían dado vida y ejemplo. En cuanto a mí, hijo, papel que lamentablemente ya no puedo desempeñar, te digo que me hubiera gustado saber más de estas dos personas, de sus sueños, de sus expectativas, de sus abandonos y de sus pasiones que tal vez nunca comprendí. A cualquiera, que es un niño que es todavía, le digo que no olvide que los padres son ante todo hombres. Gracias mamá y papá, gracias Graziella y Pietro.».

